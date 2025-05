Unità 731, la storia del campo di concentramento giapponese

Ripercorriamo la storia dell’Unità 731 e chi era Ishii Shiro che lo volle per eseguire i suoi esperimenti su cinesi e Alleati.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Mondo è stato teatro di abomini e disumane nefandezze. Tra queste gli esperimenti sugli esseri umani al fine di vincere la guerra con armi batteriologiche e non convenzionali.

Se è vero che all’apice di ciò vi fu la Germania nazista con una figura su tutte, quella del medico ufficiale Josef Mengele, autore di numerosi esperimenti ad Auschwitz, anche il Giappone (alleato tra l’altro proprio con i tedeschi), non fu da meno. Parliamo di Ishii Shiro, altro ufficiale medico dedito a disumani esperimenti.

Qui riportiamo la storia raccapricciante del campo di concentramento destinato ai cinesi Unità 731. Premettendo la cornice storica in cui venne creato: la guerra tra l’impero giapponese e quello cinese, che poi confluirà nella più vasta seconda guerra mondiale.

Chi era Ishii Shiro

Come il suo omologo nazista, ripota The Indipendent, anche il medico ufficiale giapponese è scampato alla giustizia graziato dagli Usa vincitori della guerra, mediante uno scambio di informazioni sulle sue ricerche. A Ishii Shiro fu consentito perfino di continuare le sue ricerche fino al 1959, quando morì per cause naturali a 67 anni.

Diventato medico nel 1920, chiese un programma di armi batteriologiche dopo che fu bandito dal protocollo di Ginevra del 1925.

Ha girato l’Europa e gli Stati Uniti negli anni ’20 e ’30, e al suo ritorno, iniziò a lavorare nell’impianto di Harbin, sito nella zona a Nord della Cina controllata ancora dal Giappone. L’intero progetto fu denominato “Unità 731”.

Cos’era l’Unità 731

Ex prigionieri Alleati e cinesi, sopravvissuti ai suoi disumani esperimenti, raccontano che ad alcuni prigionieri sono state iniettate sostanze tossiche, per capirne la capacità di sopravvivenza. Altri prigionieri sono stati esposti a temperature di -20C, fin quando le loro braccia congelate colpite da un bastoncino non emettevano un rumore simile a quello di una tavola in legno. Dopodiché venivano prima immerse nell’acqua bollente e dopo la loro pelle veniva strappata come carta.

Altri ancora raccontano di un esperimento di inoculazione del virus della peste su 12 cavie; solo una persona sopravvisse dopo 19 giorni, ma venne vivisezionata immediatamente. Oppure l’esposizione a circa 20.000 Volts di energia elettrica, con effetti immaginabili sul corpo umano. Per non parlare di cavie messe a testa in giù per vedere quanto sopravvivevano o iniezioni di aria nelle vene, o di urina di cavallo nelle reni. Anche i bambini non venivano risparmiati, ed erano oggetto di vivisezioni. Infine, amputazioni selettive di arti o organi sani.

Con siffatti esperimenti probabilmente il diabolico Ishii e la sua equipe lavorava ad armi tossiche, altre capaci di congelare il nemico, o altre diavolerie per sterminarlo. Le sue ricerche hanno reso il Giappone leader mondiale nella guerra batteriologica. Un triste primato.

Il Governo giapponese ha sempre tenuto nascosti gli esperimenti dell’Unità 731, proseguiti anche dopo la Seconda guerra mondiale. Ma dal 1989 sia le scoperte di ossa sottoterra, sia le testimonianze di vari sopravvissuti, hanno permesso gradualmente di venire a conoscenza di queste diavolerie perfino peggiori di quelle naziste e molto più perpetuate nel tempo.

Film su Unità 731

Sulle atrocità del campo di concentramento Unità 731, è stato girato anche un film: “Men behind the sun” di Tun Fei Mou, regista giapponese criticato dal suo Paese e perfino a rischio pena di morte.

E’ datato 1987 e ha avuto anche altri tre seguiti. Tutti, a parte il terzo, sempre trattanti gli esperimenti nel laboratorio.

