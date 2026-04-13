L’Unione europea pone le grinfie anche sull’Ungheria: finisce l’era Orban

In Ungheria finisce dopo 16 anni l’era Orban, sconfitto dal candidato filo-europeista Magyar, fino al 2024 proveniente dallo stesso partito.

In Ungheria le ultime elezioni presidenziali hanno visto contendersi due tipi di destra: una sovranista, nazionalista, che tesse rapporti con Russia e Cina, xenofoba. L’altra europeista, filoatlantista, amica delle banche e delle multinazionali.

Alla fine, ha trionfato la seconda, con la vittoria di Peter Magyar, che ha posto così fine a 16 anni di potere di Viktor Orbán. Il quale inizialmente ha traghettato con successo l’Ungheria post-sovietica verso la democrazia, con idee moderne e liberali, ma che poi ha finito per affezionarsi fin troppo al potere, portato nel paese corruzione e autarchia.

Orbán era però la spina nel fianco di un certo tipo di Europa, quella che assoggetta i popoli in favore del potere economico e finanziario. Che tifa per la guerra, che si inchina all’America. Non a caso, aveva mantenuto ottimi rapporti con Putin, ma anche con l’altra controparte europea: la Cina. Incanalando da sola 1/3 degli investimenti del paese asiatico.

Orbán però piaceva anche a Donald Trump, tanto da ricevere pochi giorni fa la visita del vicepresidente Vance.

Come sarà l’Ungheria di Magyar?

In questi anni l’Ue ha provato a porre fine al suo potere, fino ad inventarsi un avversario politico scegliendolo all’interno del suo stesso partito: Magyar appunto. Il quale, fino al 2024 aveva avvallato le politiche di Orbán. Ma poi, magicamente, ha detto stop dopo 22 anni di militanza nelle fila del Fidesz, lo stesso partito di Orban.

Del resto, eloquenti sono state le parole dell’eurodeputata olandese Tineke Strik, relatrice al Parlamento europeo per la situazione dello Stato di diritto in Ungheria:

L’Unione europea deve restare vigile e mi aspetto che l’esecutivo Ue, in caso di una vittoria di Orban, reagisca velocemente per assicurarsi che lui non abbia influenza sul Consiglio europeo

L’Ue ha tollerato le posizioni di Orbàn fino al 2022, quando poi è scoppiata la guerra in Ucraina.

Magyar promette di ripristinare alcune libertà civili senza però rinunciare ai valori conservatori. Intanto, esulta anche la sinistra italiana. Del resto, neoliberista come è diventata da un trentennio e fondatrice nonché alimentatrice di una Europa che calpesta i popoli, non c’era da meravigliarsi.

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