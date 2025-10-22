Milano Cortina 2026: un libro rivela tutti gli sprechi sulle Olimpiadi invernali

“Una Montagna di soldi – Sprechi, incompiute e affari: lo scandalo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026” è il libro di Giuseppe Pietrobelli acquistabile in libreria e negli store online a un costo intorno ai 18 euro. La prefazione è firmata da Gianni Barbacetto, giornalista noto per le sue inchieste.

Il libro, come si evince da titolo e sottotitolo, mira a smascherare sprechi e bugie relativi alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo anno e che hanno visto defilarsi Torino, allora guidata dal Movimento 5 stelle (in quel periodo oppostosi anche alle Olimpiadi di Roma).

Come viene spiegato su Il fatto quotidiano, il libro smaschera la storytelling secondo cui le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sarebbero “a costo zero”, mentre il contribuente pagherà 5 miliardi di euro per impianti sportivi, strade e ferrovie.

Ancora, il bilancio in rosso è già stato ripianato grazie a mezzo miliardo di aiuti pubblici. Non saranno neppure le Olimpiadi “più sostenibili di sempre”, poiché sarà realizzata una nuova pista da bob di Cortina, sono stati spesi 3 miliardi di euro per altre 3 piste rimaste incompiute, senza poi contare la colata di cemento che si abbatterà sulle Alpi e le Dolomiti tutelate dall’Unesco.

Non mancano poi le solite società, poltrone e centri di potere occupati dai signori del cosiddetto “circo bianco”. Si parla poi delle inchieste milanesi che hanno messo nel mirino Fondazione Milano Cortina, tra appalti pilotati e super-stipendi, imposizioni da parte dei grandi sponsor e progetti di grattacieli, assunzioni di raccomandati e, infine, immancabili guerre di potere. Sempre pronte a scattare quando ci sono in ballo miliardi.

