Un posto al sole versione The Nun: l’inquietante suor Maura

E’ stata Suor Maura a colpire Roberto Ferri? Ecco chi è questo personaggio e le anticipazioni di Un posto al sole.

Un posto al sole – storica fiction che va in onda su Raitre nell’Access time, ambientata a Napoli – si sta sempre più allontanando dalle origini. Passata dalle situation comedy che raffiguravano la “bellezza e l’inferno” (per dirla alla Saviano) della città partenopea a una serie tv in stile Crime americano.

Per non parlare del corollario di banali luoghi comuni sia sulla città che su personaggi stranieri (i turisti australiani vestiti come fossero in una pubblicità della Lumberjack, oppure la Polonia ridotta a zona rurale remota).

Nelle ultime puntate, però Un posto al sole ha perfino assunto delle tinte Horror inquietanti, con un personaggio su tutti: suor Maura. La quale sta manipolando un altro personaggio Lara, con l’intento bonario di non farla sprofondare di nuovo nelle tentazioni in cui versava prima.

Riassunto delle puntate precedenti…

Suor Maura è il personaggio subentrato quando Lara Martinelli si è ritirata in un convento per ritrovarsi, dopo le profonde delusioni vissute a causa di Roberto Ferri. Storico personaggio della serie, perfido manipolatore, il quale vorrebbe adottare Tommaso, il bambino di una donna polacca, Ida, costretta a venderlo proprio a Lara per curare suo padre. Lara, che ha utilizzato il bambino per fingere che lo abbia avuto con Ferri.

Tuttavia, le cose si sono complicate quando Ida ha deciso di riprendersi suo figlio.

Dopo che Lara è uscita devastata da tutta la storia, sembrava aver ritrovato la retta via grazie alla Fede. Ma Roberto è tornato alla carica per manipolarla e riottenere Tommaso, chiedendo al figlio Filippo e alla sua consorte Serena di adottarlo (non avendo lui le condizioni anagrafiche per farlo).

Suor Maura ha colpito Ferri?

Ed ecco che suor Maura, uscita dal convento, è andata in soccorso di Lara per non farle di nuovo smarrire la retta via. Tuttavia, la donna ha un volto piuttosto inquietante e appare sempre dal nulla.

Inoltre, più volte le suore sono state utilizzate nei film Horror, proprio perché ben si prestano alla causa. Visto che risultano essere spiazzanti, considerando che siamo abituati a vederle sotto una luce diversa.

Blasting News, per esempio, la paragona alla suora vista in Demonia di Lucio Fulci, film Horror nostrano del 1990. Mentre, se non vogliamo andare troppo indietro, potremmo paragonarla alla suora vista in Nun.

Oltre ai semplici consigli, però, suor Maura potrebbe essersi spinta ben oltre contro Roberto Ferri. In una lotta disperata contro il Maligno (il personaggio dell’imprenditore navale ben si presta alle fattezze demoniache). Infatti, quest’ultimo è stato colpito alla testa da una figura misteriosa proprio uscito da casa di Lara (con cui ha avuto pure una colluttazione poco prima) ed è in coma.

I sospettati sono diversi, essendo l’uomo poco amato da molti, sebbene le indiziate maggiori sembrano essere proprio Idea e la moglie Marina. Tuttavia, potrebbe essere stata proprio Suor Maura ad averlo colpito.

