UPAS, anticipazioni 27-31 marzo: colpo di scena sul Vulcano e scelta di Viola

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana entrante che va dal 27 al 31 marzo. Ci sarà un colpo di scena sul Vulcano

Settimana importante per la Soap “Un posto al sole“, nota anche con l’acronimo UPAS. Serie molto amata girata a Napoli che da qualche tempo ha assunto una tinta più noir. Vediamo di seguito le anticipazioni dal 27 al 31 marzo di Un posto al sole.

Come vedremo, sarà una settimana decisiva per le sorti del Caffè Vulcano, da tempo in crisi a causa degli attacchi Hacker. Ma anche per il matrimonio di Viola ed Eugenio, anche esso in crisi dopo i fatti di cronaca che hanno coinvolto la prima. Nonché per Marina, il cui matrimonio con Roberto Ferri non ha certo ammorbidito certe tensioni e certi problemi irrisolti, bensì li ha acuiti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 marzo: chi vuole distruggere il Vulcano?

Partiamo dall’affaire Caffè Vulcano, che sta mandando in autentica crisi esistenziale Silvia Graziani, che detiene la maggioranza delle quote e non vuole perderle poiché rappresentano un regalo della madre da poco scomparsa.

Orbene, in questi giorni potrebbe finalmente venir fuori la verità sugli attacchi Hacker che il risto-bar una volta molto frequentato, anche dagli stessi protagonisti delle avventure di UPAS, sta subendo dopo la denuncia che la nipote si Marina Giordano, Alice, aveva inizialmente esposto contro uno dei suoi dipendenti: Nunzio. La proprietaria è stata così tacciata sui Social di volerlo coprire.

A quanto pare, però, dietro questi attacchi Hacker ci sarebbe proprio Alberto Palladini, avvocato in rampa di lancio dopo un periodo di crisi grazie alla collaborazione con lo studio di Nico. Infatti, stando a quanto riporta Comingsoon, sarebbe lui ad organizzare tali attacchi così da infangarlo e mandarlo in crisi. Al fine di rilevarlo a molto meno e tornarne così proprietario.

Tuttavia, oltre ad Alberto, dietro gli attacchi Hacker potrebbe addirittura esserci il nuovo compagno di Silvia: Giancarlo Todisco. Trasferitosi a Bari per lavorare nella filiale della banca di cui è dipendente, ma che da allora ha visto incrinare la sua relazione con la Graziani. Dunque, sottraendo il Vulcano a Silvia, potrebbe finalmente ottenere il suo trasferimento in Puglia, per tenerla più vicina.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 27 al 31 marzo: preoccupa Marina

La settimana entrante vedrà ancora protagonista il difficile rapporto tra Marina Giordano e Roberto Ferri, il cui matrimonio, come detto, più che principesco, è sempre più infernale. Ridicolizzato in pubblico dalla messa in scesa durante le nozze della diabolica Lara e il suo “finto” bebé.

Infatti, come riporta Napoli Today, l’ultima sciagura sulla coppia è stata l’accidentale caduta di Irene, figlioletta di Filippo e Serena, che questi ultimi gli avevano affidato perché febbricitante. La bambina è infatti caduta nel tentativo di prendere un gioco, salendo sulla sedia, e ciò minerà ulteriormente la credibilità della donna agli occhi di Roberto ma anche del figlio e della sua consorte. Apparirà infatti come esaurita e inaffidabile.

Non solo, questo evento alimenterà le mire di Lara, che tenterà ulteriormente di approfittarne per avvicinarsi al Ferri.

UPAS anticipazioni 26-31 marzo: Viola sceglie di restare con Eugenio?

Una svolta importante riguarderà il matrimonio tra Viola ed Eugenio. Come visto venerdì scorso, infatti, quest’ultimo è intenzionato a chiedere la separazione all’insegnante. Ancora provata dallo choc della sparatoria che l’ha vista coinvolta alcuni mesi fa.

Eugenio sembra ormai deciso, anche per iniziare una nuova vita e uscire dal limbo sentimentale nel quale Viola lo ha relegato. Alla fine però, quest’ultima pare finirà per scegliere di proseguire la relazione col marito, sia per non deludere le attese del figlio, sia perché ormai sembra essersi rassegnata sul fronte del rapporto con Damiano, ormai ex guardia del corpo.

Probabilmente anche per la presenza della sua ex moglie, che ha preso servizio a palazzo Palladini dopo aver perso il lavoro in fabbrica proprio dopo una sua denuncia.

