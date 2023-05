UPAS, anticipazioni 22-26 maggio: Speranza affronta Micaela, Giulia in pericolo

Vediamo le anticipazioni di Un posto al sole in onda su Raitre, nella settimana appena iniziata che va dal 22 al 26 maggio.

Una nuova settimana ha inizio e, come di consueto, vediamo le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio.

Nella scorsa settimana, come anticipato qui, abbiamo visto ancora una volta protagonista il triangolo amoroso tra Roberto, Marina e Lara. Abbiamo poi visto come l’amicizia tra Mariella e Sasà sia ormai in crisi profonda. Abbiamo poi assistito ai nuovi tentativi di Micaela con Samuel. Infine, Giulia ha subito le minacce di Eduardo per come, col suo impegno sociale, rischi di intralciare la sua ascesa di boss nel quartiere.

Tali dinamiche ci accompagneranno anche nel corso di questa settimana. Bando alle ciance, vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio.

Anticipazioni Un posto al sole dal 22 al 26 maggio: i piani di Lara insidiati da Ida, la mamma di Tommy

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, la settimana scorsa si è conclusa con la vera madre di Tommy che ha telefonato Lara, facendole capire di rivolere suo filo naturale. Quest’ultima ormai agognava di vivere finalmente insieme a Roberto a Palazzo Palladini, aiutata dalla figlia di Roberto, Cristina, che ormai si sta affezionando al piccolo.

Nel corso della settimana assisteremo quindi alle preoccupazioni di Lara, ma, a quanto pare, Ida deciderà di partire per Napoli solo venerdì. Quindi, dovremo attendere ancora un’altra settimana per un reale scontro dal vivo tra le due donne.

UPAS, anticipazioni 22-26 maggio: Giulia si scontra con Eduardo

Giulia avrà ancora problemi con Eduardo, decisa com’è ad affrontarlo a viso aperto. Convinta che sia stato Eduardo a picchiare Imma, Giulia lo affronta pubblicamente. Rosa, che ricordiamo essere la sua sorellastra, sollecitata da Angela e Franco, proverà nuovamente a mettere in riga Eduardo. Ma potrebbe essere troppo tardi.

Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 maggio: Speranza affronta Micaela per riprendersi Samuel

Speranza, sebbene impegnata con gli studi, sollecitata dalla zia Mariella (impegnata invece nell’organizzare la crociera), decide di affrontare Micaela, che sempre più insidia Samuel. Le due vorrebbero portarle entrambe a Rimini, ma per ragioni diverse: Micaela vorrebbe portarlo in un festival rock, mentre Speranza in una riserva naturale e detesta quel festival poiché spaventa gli animali che ivi vivono.

A quanto pare, però, la gemella, dall’alto della sua furbizia, farà cadere Speranza in un tranello. Come ne uscirà?

