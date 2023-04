UPAS, anticipazioni 17-21 aprile: Clara lascia Alberto, Guido e Michele imbarazzati da terzo incomodo

Ecco quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana entrante, dove pure non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Come di consueto, vediamo le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 aprile. La settimana scorsa ha visto protagonista soprattutto Alberto Palladini, carico di rancore per come è finita sia per il Caffè Vulcano sia per il rapporto fedigrafo con la bella architetta Diana. Il quale ha cercato di scaricare la sua frustrazione contro i dipendenti del bar e contro la moglie Clara.

Abbiamo anche visto quanto siano aumentate le distanze tra Roberto e Marina, rispettivamente distratti da Lara e Arnaud.

Non è mancata anche un’illusione sentimentale, con Rosa che credeva di essersi finalmente riavvicinata con l’ex marito Damiano.

Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 aprile: Alberto lasciato da Clara grazie a un video

Le puntate di UPAS della prossima settimana vedrà la fine definitiva del rapporto tra l’avvocato Alberto Palladini e la moglie Clara. I due erano tornati insieme e sembravano finalmente funzionare, ma il primo non riesce a reprimere il proprio istinto arrivista e narcisista, sempre pronto a tramare contro chiunque per raggiungere il suo scopo.

Come riporta BlastingNews, sgamare i tradimenti di Alberto sarà una delle due gemelle, la più irrequieta, Micaela. La quale girerà un video compromettente. Non si esclude, inoltre, che Micaela possa utilizzarlo anche per minacciarlo al fine di non pagare l’affitto di casa. Per il quale già fa disperare il proprietario avvocato.

Clara deciderà così di rompere definitivamente con Alberto, resasi conto che quell’uomo non cambierà mai e la sua è stata solo una illusione.

Oltretutto, Alberto avrà anche un litigio con il collega Nico, per una battuta infelice sulla Cirillo.

Insomma, il suo famigerato arrivismo gli porterà danno familiari, professionali ed economici. Lascerà nuovamente Palazzo Palladini?

UPAS, anticipazioni dal 17 al 21 aprile: Roberto e Marina sempre più divisi

Continuano ad acuirsi le distanze tra Roberto Ferri e Marina Giordano. Il loro matrimonio non è solo messo in crisi da Lara, che sfrutta il piccolo Tommy per reclamare le attenzioni di Roberto, ma anche dall’intrigante francese Arnaud, con il quale la Giordano ha una grande intesa.

Tuttavia, il rapporto tra i due, nonostante la duplice distrazione, sembra di nuovo rinforzarsi. Ma Lara sfrutterà ancora una volta i problemi di salute del figlio adottivo per mettere zizzanie tra i due.

Anticipazioni Un posto al sole 17-21 aprile: le uscite di Guido e Michele turbate dal marito di Bice

Michele e Guido, nonostante la contrarietà della moglie di quest’ultimo, continuano ad uscire la sera. Tuttavia, quel momento di distrazione e di convivialità – come riporta Tv, sorrisi e canzoni – sarà turbato dall’incontro del marito di Bice, Massaro. Il quale in un pub imbarazzerà i due con i suoi modi di fare.

I guai per loro saranno solo all’inizio e ci regaleranno momenti di ilarità che spezzeranno il clima teso che sta contraddistinguendo da un po’ le puntate di Un posto al sole.

