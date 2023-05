UPAS, anticipazioni 15-19 maggio: Lara smascherata da mamma di Tommy, Giulia minacciata da Eduardo

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 maggio. Protagonisti saranno Giulia, Lara e la famiglia Boschi.

Eccoci anche questa settimana con le consuete anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana che va dal 15 al 19 maggio.

La scorsa settimana abbiamo visto ancora le distanze e i contrasti tra Roberto e Marina, ma anche di un’altra coppia: quella formata da Angela e Franco. Con la prima affranta dalla menopausa già sopravvenuta. Di contro, la loro figlia, Bianca, ha intrapreso l’avventura della fertilità.

Ha tenuto poi banco la questione Caffè Vulcano, con Alberto che è passato ai fatti per il video che gli ha rovinato la vita privata. Tuttavia, la gemella si è assunta le proprie responsabilità.

Vediamo invece le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 maggio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 maggio: una telefonata rovina i piani di Lara

Non possiamo non partire dal triangolo amoroso Roberto-Marina-Lara presente praticamente in tutte le puntate ormai da mesi.

Come riporta BlastingNes, Lara approfitterà dell’assenza di Marina al Palazzo Palladini per frequentare di più Roberto, mostrandosi una compagna attenta e premurosa. Riuscendo pure a strappare un bacio al suo ex. Ad aiutarla nell’impresa anche l’interazione spontanea tra Cristina e Tommy giocherà a suo favore, innescando un piacevole clima familiare. Tra i due, come visto venerdì, ci è scappato anche un bacio.

Tuttavia, proprio quando Lara sarà a un passo dalla realizzazione del suo sogno, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: la Martinelli, infatti, riceverà una telefonata da parte di una donna misteriosa, che pare conoscere il suo segreto. I sospetti ricadono su due donne: o la ginecologa che ha già incontrato per strada, la quale sa che non può avere figli, o qualcuna legata al suo passato, quando si faceva chiamare Loredana.

Ma potrebbe anche trattarsi della governante di casa Ferri, Silvana, la quale mal sopporta la presenza di Lara in casa, soprattutto dopo l’ingiusta accusa di averle rubato dei gioielli.

Tuttavia, le anticipazioni che si proiettano già alla prossima settimana parlano della vera mamma di Tommy, una donna straniera trasandata, che prima guarderà la foto del piccolo e poi chiamerò Lara. Per poi palesarsi come nuovo personaggio.

Anticipazioni UPAS 15-19 maggio: Giulia minacciata dal clan Sabbiese

Settimana difficile per Giulia, la quale, come visto la scorsa settimana, si è mostrata ancora una volta provvidenziale per la nipote Bianca.

La donna, infatti, come riporta Tv Sorrisi & Canzoni, subirà le minacce da parte di Eduardo. Il quale, come visto nelle scorse settimane, è diventato il nuovo boss del quartiere con l’uscita di scena di Valsano, condannato. Come noto, Giulia è molto impegnata con la sua associazione contro la criminalità locale.

Vedremo però se, magari la prossima puntata, non sarà Rosa ad intervenire sulla questione, visto che, proprio Giulia e sua figlia Angela, gli hanno trovato un lavoro. Così come Clara, tornata nei suoi luoghi d’origine ma anch’ella aiutata dalle due donne.

Ma Giulia dovrà affrontare anche un’altra notizia….

Anticipazioni Un posto al sole dal 15 al 19 maggio: Franco e Angela vanno in Sicilia

La settimana inizierà con la brutta notizia che Franco ha perso definitivamente il lavoro al garage, venduto per la realizzazione di un centro commerciale. L’uomo sarà convinto da Angela a partire per la Sicilia, dove quest’ultima deve seguire un progetto da vicino.

A quanto pare, tutta la famiglia partirà e si assenterà dalla serie per un po’. E chissà che Giulia, rimasta praticamente sola, non finirà per ospitare Luca De Santis, diventato nuovo primario. Tra i due già ci è stata una storia ormai una ventina di anni fa.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!