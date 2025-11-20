Ugo Bologna: la storia dell’industriale del Cinema italiano

Ripercorriamo la storia di Ugo Bologna, attore molto attivo anche nel doppiaggio.

Tra i tanti volti del cinema italiano facilmente riconoscibili per alcuni ruoli in particolare, troviamo Ugo Bologna, immediatamente associabile a personaggi come il tipico Cumenda milanese di “Sapore di mare” o il direttore che umilia i personaggi di turno interpretati da Paolo Villaggio. La sua filmografia è comunque sterminata e abbraccia generi diversi.

Non mancheranno incursioni televisive, in mini serie e varietà, restando comunque sempre molto attivo a teatro, proprio dove finiranno i suoi giorni. Importante anche il doppiaggio. Ma la sua storia inizia sul fronte di guerra, quello russo.

Ripercorriamo la carriera di Ugo Bologna.

La storia di Ugo Bologna

Ugo Bologna nasce a Milano l’11 settembre 1917, figlio di un impiegato comunale e di una casalinga. La sua vita sembra aver preso percorsi lontani da quelli del Cinema. Infatti, dal 1936 si dedicò all’attività di insegnante di scuola elementare. Tuttavia, tre anni dopo decide di intraprendere la vita militare, frequentando il corso Allievi Ufficiali di Pola. Città oggi croata ma all’epoca ancora appartenente al territorio italiano.

Con lo scoppio della drammatica Seconda guerra mondiale, fu subito chiamato a servire il paese, con il grado di Sottotenente dei Bersaglieri. Partecipò alla disperata campagna di Russia, inquadrato nel terzo Reggimento Bersaglieri, partecipando nel novembre del 1941 ai combattimenti sul fronte di Nikitovka.

Dal 6 al 12 novembre qui il reggimento italiano si trovò circondato dalla settantaquattresima Divisione fucilieri sovietica, a qualche chilometro a nord di Gorlovka, e riuscì a sganciarsi e rientrare in città solo grazie all’aiuto di altri reparti della Divisione “Pasubio“, della “Celere” e dell’aviazione che operava dal vicino aeroporto di Stalino.

La battaglia di Nikitovka costò al Corpo di Spedizione Italiano (CSIR) centinaia di vittime tra morti e feriti. L’occupazione tedesca del bacino del Donec durò fino al settembre 1943, quando l’offensiva sovietica provocò la definitiva ritirata delle forze dell’Asse.

Proprio nell’ultimo giorno di combattimento, Ugo Bologna rimane ferito, guadagnandosi una medaglia di bronzo al valor militare per essersi distinto nell’aver riorganizzato ugualmente le truppe benché ferito. Oltre quell’onorificenza, Ugo Bologna fu decorato anche con la “Croce al merito di guerra”, “Croce commemorativa del Corpo di Spedizione Italiano in Russia” e la “Medaglia commemorativa della guerra 1940 43”. Fu congedato solo alla fine del conflitto.

Dietro questo evento c’è anche un aneddoto: quando fu ferito, un commilitone gli si avvicinò chiedendogli come stava e lui esclamò: “male, per Dio!”. Battuta che sarà ripresa nella mitica scena della cena ne “Il secondo tragico Fantozzi“, quando quest’ultimo gli chiede come sta andando e lui, che vestiva i panni del conte Corrado Maria Lobbiam, gli esclama proprio la stessa frase.

I primi passi nella recitazione

Tornato alla vita civile e all’insegnamento, si rende definitivamente conto che quella vita non fa per lui e abbondona così la professione nel 1950. Dotato di una presenza scenica elegante e raffinata, si dedica alla recitazione, collaborando con Isabella Riva, Fantasio Piccoli e Toni Barpi, riuscendo così anche a fare il suo esordio sul grande schermo in un piccolo ruolo nel film “Spera di sole“, regia di Vittorio Brignole (1959). Sarà in particolare Barpi ad avviarlo alla carriera di attore.

Mentre la carriera cinematografica spicca lentamente il volo nel corso degli anni 60, è molto attivo in televisione nelle pubblicità del Carosello. E prende parte anche ad alcuni sceneggiati televisivi. Mentre in radio presta la voce in “Angelica“, dramma satirico di Leo Ferrero, regia di Gianfranco De Bosio, trasmesso il 17 gennaio 1960.

La carriera

La carriera cinematografica lo vede molto attivo negli anni 70, svariando tra il genere poliziesco all’italiana e la commedia, con incursioni anche nel genere storico, comico, thriller e perfino horror. Si pensi alla pellicola “Incubo sulla città contaminata“. Mostrando dunque grande duttilità. Viene spesso chiamato nel ruolo dell’Industriale milanese, chiamato in gergo il Cumenda.

In questo decennio è da segnalare il film “Faccia di spia“, regia di Giuseppe Ferrara (1975), dove interpreta Salvador Allende. La somiglianza è tale da aver impressionato anche le figlie del presidente cileno. Per questo ruolo sarà pagato solo metà del compenso richiesto, l’altra metà, dato l’insuccesso del film, sarà pagato con un quadro di Marcello Mastroianni.

Ma è con i lungometraggi anni ’80 che riveste i ruoli grazie ai quali sarà ricordato di più. Si pensi al già citato conte Corrado Maria Lobbiam ne “Il secondo tragico Fantozzi”, al direttore del giornale in “Ho vinto la lotteria di capodanno” (sempre al fianco di Paolo Villaggio) o al commendator Carraro. Ruolo che lo rese il Cumenda del cinema italiano insieme a Guido Nicheli, il cui video troverete alla fine.

Sempre con Villaggio lo vedremo ne I grandi magazzini e sempre nel ruolo di un direttore: questa volta è il dottor Tucci, responsabile vendite, nella esilarante scena in cui il comico genovese finge di essere un robot.

Giunti gli anni 90 e con il sopraggiungere anche della terza età, apparirà solo in un film: I mitici, Colpo gobbo a Milano, regia di Carlo Vanzina (1994).

Doppiaggio

Voce particolare, Ugo Bologna ha avuto anche una brillante carriera da doppiatore: nel cinema, nelle serie tv e nei cartoni animati. Per esempio, ha prestato la voce a Bob Smith in Piccola peste torna a far danni; Daniele ne Il gatto con gli stivali; Signor Gervaso in Tutti in campo con Lotti; Neil Hamilton in Batman.

Ne La casa della prateria, ha perfino doppiato cinque attori: Richard Bull, Frank Ferguson, Rayford Barnes, Michael Rougas e Paul Brinegar.

Fondò a Milano nel 1970 la Ci Di Emme (Cooperativa Doppiatori Milanesi), società che però ebbe vita breve in quanto fallì pochi anni dopo per problemi di bilancio.

La morte

Negli ultimi anni della sua vita, si dedicò soprattutto al teatro. Mentre stava recitando presso il Teatro Valle di Roma in “Mercadet l’affarista di Balzac“, fu colto da un infarto che lo portò alla morte subito dopo il ricovero in ospedale, il 29 gennaio 1998. Aveva 80 anni.

Ha voluto essere sepolto nel cimitero di Bolzano, città nella quale aveva vissuto molti dei primi anni della sua carriera, e dove aveva trovato moglie, anch’ella attrice: Ada Ruvidotti.

Fonti:

Wikipedia

La videoteca di Jack

