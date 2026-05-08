UFO, quelle morti sospette di 12 persone

David Wilcock è la dodicesima morte sospetta tra personaggi che, a diverso titolo, hanno avuto a che fare con il mondo dello Spazio e degli Ufo.

Negli Usa si fa fitto il mistero relativo alle tanti morti sospette legate a studiosi di ufologica, astrologia, fisica, nucleare. O a dipendenti di aziende che se ne occupano.

La morte sospetta di David Wilcock

Ultimo David Wilcock, diventato famoso, una ventina di anni fa, per aver dato voce ad una serie di whistleblowers (“gole profonde”) che avevano rivelato importanti segreti governativi sui ritrovamenti degli UFO e sui progetti segreti di retroingegneria che li avevano accompagnati.

Esperto di astroarcheologia (la “teoria degli antichi alieni”) aveva scritto diversi libri di successo, e compariva spesso come ospite nella serie di History Channel “Ancient Aliens”.

Wilcock era un esponente di punta del movimento UFO disclosure, che fa pressioni sul governo americano affinché riveli le prove sull’esistenza di vita extraterrestre. Era anche il “direttore delle tecnologie evolute” della Stavatti Aerospace, una società del campo aerospaziale che proponeva progetti di strane aeromobili “futuristiche“. Sebbene sia coperta di debiti e non abbia mai progettato nulla di concreto.

Secondo la versione ufficiale delle autorità locali, Wilcock si sarebbe suicidato sparandosi con una pistola. Proprio il giorno prima di morire aveva fatto il suo ultimo podcast, non dando certo sentori che potesse suicidarsi

Piuttosto curiosa anche la morte del suo biografo, Wynn Free, avvenuta solo pochi giorni prima. Nella sua opera Fee paragonava Wilcock con il chiaroveggente Edgar Cayce, addirittura ritenendo che fosse la sua reincarnazione.

Altre morti sospette tra ufologi e affini

Parliamo invece degli 11 nomi citati da Fox News:

Melissa Casias: collaboratrice con Los Alamos National Labs, nelle vesti di assistente in amministrazione; Anthony Chavez aveva lavorato anch’egli ai Los Alamos National Labs, ma era in pensione dal 2017 e aveva 78 anni; Frank Maiwald si occupava di ricerca spaziale e aveva 61 anni,; Carl Grillmair era impegnato nella ricerca di acqua sugli esopianeti e aveva pubblicato ricerche anche sulle collisioni tra galassie. Sarebbe stato ammazzato sull’uscio di casa sua durante un tentativo di furto d’auto da un uomo con precedenti penali; Michael David Hicks è morto a 59 anni e si occupava di ricerca sulle comete; William Neil McCasland è scomparso a febbraio di quest’anno, ex generale dell’aereonautica in pensione da tempo; Nuno Loureiro, professore di ingegneria nucleare al MIT, assassinato in casa sua; Jason Thomas, ricercatore per la Novartis scomparso da casa sua il 12 dicembre 2025, per poi essere ritrovato privo di vita in un lago due mesi dopo; Monica Jacinto Reza è scomparsa su un sentiero di montagna, si occupava di ingegneria aerospaziale. In particolare, delle leghe metalliche ultra-resistenti; Steven Garcia è stato visto lasciare casa sua il 25 agosto 2025 con una pistola in mano. Era ritenuto instabile mentalmente. Lavorava come custode al Kansas City National Security Campus, dove in passato si sono fabbricate anche componenti non nucleari di armi nucleari; Amy Eskridge, “ricercatrice indipendente” morta suicida nel 2022: fondatrice dell’Istituto per la Scienza Esotica (sic), dichiarava di stare lavorando a “tecnologie di modificazione gravitazionale” e di avere pronto un brevetto per l’antigravità in attesa di approvazione dalla NASA.

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