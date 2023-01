Ufo avvistato in Turchia? Il video inquietante

Con l’arrivo del web si è moltiplicato l’avvistamento di Ufo nei cieli del Mondo. La correlazione è semplice: è diventato più facile segnalare ogni oggetto strano che fluttua in cielo. Come sta accadendo in queste ore per un avvistamento di un Ufo nei cieli della Turchia.

Quasi sempre si tratta di illusioni ottiche, raramente di qualcosa di inspiegabile. La stessa NASA, qualche tempo fa, ha ammesso l’esistenza di velivoli non identificati. Premettendo comunque che non sia detto che si tratti di alieni.

Mettiamoci pure le tante possibilità offerte dalle app di grafica di modificare le foto a proprio piacimento, o montare video ad arte. Al fine di prendersi beffa del prossimo.

Ma torniamo all’immagine suggestiva che arriva dalla Turchia su un presunto avvistamento UFO.

UFO nei cieli della Turchia: il video

Sta facendo il giro del web il video e le foto relative a quanto apparso nei cieli di Bursa, città a sud della capitale Istanbul dalla quale dista poco più di 150 km, al calar del sole. Ecco il video:

In effetti, le immagini sono molto suggestive. E ritrovarsi quella visione sulla propria testa deve fare un certo effetto, col pensiero che va subito ad un disco volante contenente alieni. Che vengano in pace o con bramosie di conquistare la Terra, quello poi è un altro dubbio.

UFO in Turchia: si tratta di una nuvola reticolare

Tuttavia, come riporta Il Giornale, si tratta solamente di una spettacolare nuvola reticolare. Vale a dire una nuvola modellata dalle fluttuazioni del vento ed è indice di turbolenze che si muovono dall’alto verso il basso.

Il nome tecnico è Altocumulus lenticularis ed è il prodotto di compressione e raffreddamento dell’aria soprattutto nelle aree dove sono presenti delle montagne. Non a caso, la città di Bursa ha alle spalle una catena montuosa che rende possibile il fenomeno.

Infatti, come ha spiegato un meteorologo su Twitter, ciò avviene quando il vento sbatte con le montagne ed è costretto a salire verso l’alto. Ciò causa problemi anche per i piloti di aerei che decollano o atteranno in zone montuose.

Oltre alla forma però, ci ha messo del suo anche il colore rosastro donato dal sole che stava tramontando. Dunque, non si è trattato di Ufo. Ma, comunque, di uno dei bellissimi spettacoli della natura. Che non ha bisogno di filtri di Instagram o il classico Photoshop.

