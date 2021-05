Gli Ufo ci appassionano da decenni, diciamo pure da quasi un secolo. Perfino leader come Hitler o Churchill avevano documenti segreti in merito. Mentre in tempi più recenti, Trump ha dato una spinta affinché il Pentagono rivelasse maggiori informazioni a riguardo.

Gli avvistamenti di Ufo non si possono ormai più contare, sebbene spesso immagini o video usate a supporto di certe notizie, fanno solo sorridere. Del resto, i moderni strumenti tecnologici consentono gli effetti più disparati senza dover essere un esperto di Hollywood.

Tuttavia, questa volta la notizia è davvero importante, dato che a confermare il video che ritrae un Uap (Unidentified Aerial Phenomenon) è proprio il Pentagono.

Ecco il video dell'avvistamento dell'Ufo confermato dal Pentagono.

Come riporta SkyTg24, il video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, in cui si vede un oggetto cosiddetto “transmediale” (vale a dire intercettato in due elementi, aria e in acqua), è autentico.

Lo conferma il Pentagono, sebbene classifichi questi oggetti non identificati come Uap: Unidentified Aerial Phenomenon, traducibile in “fenomeno aereo non identificato”. Proprio per evitare speculazioni utilizzando il termine sigla Ufo.

Come ha confermato la portavoce del Pentagono Susan Gough: “è al momento sotto l’esame dell’autorità Uaptf”.

Nel video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, si vede una sfera di colore e materiale non identificabili che si sposta sulla superficie marina, per poi “immergersi” di colpo.

Non è la prima volta che le navi della Marina americana, immortalino oggetti non identificati. In precedenza c’era stato anche il caso di “piramidi” volanti, anche queste in un video autenticato.

Uap cosa sono

Cosa sono gli Uap? Come detto, si tratta di un acronimo, stante per Unidentified Aerial Phenomenon, traducibile in “fenomeno aereo non identificato”. Proprio per evitare speculazioni utilizzando il termine sigla Ufo. Anche per facilitare la loro ufficialità da parte del Pentagono.

Da giugno 2021, tra l’altro, grazie ad un atto firmato da Donald Trump, le agenzie governative dovranno desecretare i loro documenti sul fenomeno. A conferma di quanto il Tycoon abbia rotto certi equilibri, altro motivo per cui fosse scomodo.

Ecco il video dell’Ufo (chiamiamolo così per convenzione) confermato dal Pentagono: