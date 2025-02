Ucraina, Ue tagliata fuori da tavolo Usa-Russia: il danno e la beffa

L’Unione europea sarà tagliata fuori dal tavolo delle trattative per la Pace tra Russia e Usa. Ne esce anche più povera.

Dalla prossima settimana dovrebbero iniziate le trattative tra Usa e Russia per ristabilire la pace tra quest’ultima e l’Ucraina. Ci voleva la fine della sciagurata amministrazione Biden e il ritorno alla Casa Bianca di Trump per avere finalmente una svolta. Gli interessi della famiglia Biden in Ucraina e quelli ancora più grandi dell’America sul territorio ex sovietico, sono stati anteposti a quelli degli ucraini. I quali, comprensibilmente, sono stati sedotti dalla possibilità di staccarsi dai russi dopo oltre un secolo di sudditanza. Ma ora saranno abbandonati.

Ma a perderci, oltre agli ucraini che dovranno pure ripagare gli americani per i soldi ricevuti in terre rare senza aver di fatto concluso nulla (non entreranno né nell’Ue né nella Nato), saranno pure gli europei. L’Unione europea sarà tagliata infatti fuori dal tavolo delle trattative della Pace tra Usa e Russia. Almeno nella prima e più importante fase. Forse subentreranno successivamente, per stabilire qualche accordo marginale.

Pace in Ucraina: la sconfitta economica e politica dell’Unione europea

Ma oltre alla sconfitta geopolitica, c’è quella economica. L’Unione europea è più povera rispetto alla situazione ante-guerra in Ucraina. Ha perso un partner importante come la Russia, che la riforniva di gas, minerali, petrolio e materie prime fondamentali (si pensi al grano) a prezzi calmierati. Ora dovrà ricucire lo strappo coi russi, ma, probabilmente, gli accordi saranno peggiori.

Con il pensionamento della Merkel, dunque, a perderci non è stata solo la Germania – senza più una leadership forte, una situazione istituzionale stabile, una economia solida e senza più avere la principale voce in capitolo nel vecchio continente – ma tutta l’Unione europea. Un capolavoro di Ursula Von der Leyen, in questi casi capace di curare soprattutto gli interessi di Pfizer e delle multinazionali del farmaco.

Giorgia Meloni ha cercato invano di prenderne il posto ed è l’unica, purtroppo per noi, che sostiene ancora incondizionatamente Zelensky, che ha i giorni contati.

