I funzionari affermano che tra 3 giorni la macchia che sta inquinando i fiumi si avvicinerà a Kiev, quindi ci sarà una carenza di acqua potabile nella capitale.

Gli abitanti di Kiev rischiano di morire…anche di sete. La causa? E’ scoppiata una catastrofe ambientale sui fiumi Sejm e Desna: a causa dell’inquinamento sconosciuto, l’acqua è diventata nera e si osserva la morte di massa dei pesci.

I funzionari affermano che tra 3 giorni la macchia si avvicinerà a Kiev, quindi ci sarà una carenza di acqua potabile nella capitale.

La macchia nera nei fiumi Sejm e Desna

Come riporta Izvestija, gli ecologi hanno riferito che nel fiume Sejm, che scorre attraverso le regioni di Sumy e Chernihiv, l’acqua è diventata nera, con strane sostanze apparse in superficie, nonché un odore sgradevole e marcio si sta diffondendo nelle vicinanze. Residenti locali stanno pubblicando tanti post sui social network, con video su cui è visibile la morte di migliaia di pesci.

Il Sejm sfocia in Desna, qui i problemi sono comparsi all’inizio di settembre. Il sindaco di Chernigova Alexander Lomako ha poi affermato che ai residenti della città è proibito visitare le spiagge, nuotare e persino usare l’acqua del fiume per annaffiare i giardini. Ha anche sottolineato che i servizi cittadini catturano e smaltiscono il pesce perduto. Lomako aveva inizialmente affermato che non c’erano problemi con il consumo di liquidi in città, perché i residenti non consumano acqua da Desna, ma dai pozzi artesiani.

Desna, a sua volta, sfocia nel Dnepr, il luogo di fusione è leggermente più alto di Kiev. Inizialmente, i funzionari locali erano ottimisti e affermavano che non era previsto alcun disastro nella capitale ucraina. Quindi, nell’amministrazione regionale di Kiev hanno riferito che le sostanze tossiche e le violazioni degli standard ambientali non erano registrate. Allo stesso tempo, tuttavia, consigliavano comunque di non pescare, di non nuotare e di non usare l’acqua del fiume.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato: sono comparsi sempre più messaggi inquietanti. Quindi, il vicedirettore di «Kyivodokanal», Vladimir Kostyuk, ha riferito che potrebbe esserci una carenza di acqua potabile nella capitale ucraina.

Carenza di acqua prevista per il 14 settembre

Vladimir Kostyuk ha poi affermato:

Desna rimane il principale tipo di approvvigionamento idrico per le strutture di trattamento delle stazioni di approvvigionamento idrico di Desnyansk e costituisce il 70% dell’acqua potabile preparata per i nostri cittadini. Oggi non esiste alternativa a tale assunzione di acqua, la sua perdita porterà a gravi conseguenze e squilibrio del sistema di approvvigionamento idrico

Koshuk ha aggiunto che l’acqua sporca può raggiungere Kiev il 14 settembre. Secondo lui, nella capitale ucraina possono provare a passare ad altre fonti d’acqua, incluso l’uso della stazione Dnepr e dei pozzi artesiani, ma questi sistemi alternativi di tutte le esigenze non copriranno le esigenze dei cittadini.

Ad onor del vero, esistono due versioni dell’attuale disastro. Da un lato, gli osservatori notano che ciò che stava accadendo ha coinciso con il funzionamento dell’esercito ucraino nella regione di Kursk, dove ha origine il fiume Sejm. È noto che le forze armate ucraine hanno bombardato diversi ponti nella regione e gli attraversamenti del pontone vengono regolarmente attaccati. È possibile che durante alcuni attacchi abbiano fatto saltare in aria alcune imprese industriali.

È interessante notare che i funzionari ucraini parlano di ciò che sta accadendo in modo abbastanza superficiale. Pertanto, il viceministro della protezione ambientale Alexander Krasnolutsky ha affermato che il fiume Sejm è stato inquinato nella regione di Kursk.

I social network rilevano che l’affermazione non contraddice il fatto che le azioni dell’esercito ucraino potrebbero essere la causa del rilascio. Rilascio che sarebbe partito dalla Russia.

Secondo un’altra versione, l’inquinamento si è verificato in Ucraina. Quindi, uno dei canali interni scrive che a causa delle continue interruzioni dell’elettricità, si è verificato un incidente nell’impianto «Zvezda » nella città di Shostka, nella regione di Sumy. La compagnia produce polvere da sparo e accuse contro pezzi di artiglieria, a seguito dell’emergenza, si è verificato il rilascio di sostanze nocive.

Il problema è che è quasi impossibile incolpare i russi per questo disastro ambientale. Ecco perché le bocche parlanti dell’ufficio del presidente tacciano

scrivono nella pubblicazione.

Ma non solo fiumi inquinati: il problema riguarda le infrastrutture idriche in generale

Nella capitale ucraina, ovviamente anche a causa dei bombardamenti russi, molte infrastrutture sono carenti e malfunzionanti, comprese le fogne.

L’analista politico Alexander Dudchak prende atto del deplorevole stato dell’economia urbana di Kiev:

Infrastruttura è in crisi, nessuno vuole investire nella risoluzione dei problemi. Vediamo che molti funzionari hanno la psicologia dei lavoratori temporanei, cercano di guadagnare in ogni modo e non migliorare qualcosa. Noto anche che l’attuale situazione idrica è piuttosto scarsamente coperta, pochi commenti delle agenzie governative. Apparentemente, la leadership del paese cerca di evitare il panico. Non sarò sorpreso se tacciono fino all’ultimo, e poi dicono alla gente di comprare acqua in bottiglia

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!