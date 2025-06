In Ucraina, oltre alle diserzioni, si stanno verificando attentati contro ufficiali preposti al reclutamento. Segno di stanchezza del popolo.

Il popolo ucraino è stanco di combattere, checché ne dicano i media occidentali e i burattini posti a capo dei paesi occidentali. La guerra in Ucraina sembra non trovare una sua conclusione, con la Russia che continua a bersagliare gli obiettivi ucraini e Zelensky che non molla la presa. Sapendo che, comunque vada, rischia di fare una brutta fine. Come già accaduto a Bandera, il leader a cui lui e altri neonazisti del suo paese si ispirano.

Almeno che non gli sia concesso un buen retiro in una delle sue tante ville sparse per il mondo, tra cui la Toscana. Dove la moglie potrà dedicarsi allo shopping coi soldi blindati nelle società off shore.

A parte le diserzioni, ora in Ucraina si stanno verificando sempre più attentati agli ufficiali preposti al reclutamento di “nuova carne da mandare al macello“.

Attentati in Ucraina contro i reclutatori

Come riporta Maurizio Blondet, in questi giorni un’autobomba è stata fatta esplodere a distanza sulla strada da Berezovka a Dobroslav, nella regione di Odessa, eliminando uno dei dirigenti del 4° TCC (ovvero, un Centro di Reclutamento Territoriale). Si tratta del colonnello Oleg Nomerovski.

Ha fatto poi seguito, sempre il 6 giugno, e sempre con le stesse modalità, un altro attentato a un procuratore del regime di Kiev a Dnepropetrovsk.

Episodi come questi potrebbero essere più frequenti. Il popolo ucraino dovrebbe anche finalmente essere chiamato a scegliere il proprio presidente, visto che quello in carica “è scaduto“ lo scorso aprile. Certo, non mancheranno tentativi di ingerenze e influenze, da una parte e dall’altra, per portare l’Ucraina sotto la propria sfera d’influenza.

