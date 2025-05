Tyrrhenian Link: come funziona il cavo sottomarino che collega Sicilia e Campania

Il cavo sottomarino Tyrrhenian Link consente di distribuire più facilmente l’energia prodotta dalle rinnovabili.

Sicilia e Campania ancora più vicine. No, non parliamo di un ponte enorme tra le due regioni o di mezzi di trasporto più veloci e frequenti. Bensì, di un cavo sottomarino innovativo, capace di trasportare una gran mole di energia rinnovabile in modo più efficace. Parliamo di Tyrrhenian Link.

Si tratta di un cavo lungo 970 km nel Mar Tirreno, con una capacità di trasporto di 1.000 MW. Il cavo sarà fondamentale per integrare in modo più efficiente le energie rinnovabili – in primis l’energia solare ed eolica – nel sistema elettrico italiano. E lancia così un nuovo modo per ottimizzare l’energia in termini ambientali e di consumo, in una epoca particolarmente energivora come quella in cui viviamo.

Come funziona il cavo sottomarino Tyrrhenian Link

Come spiega Pronto bolletta, il cavo sottomarino Tyrrhenian Link comporta un miglioramento tramite uno scambio continuo e fluido di energia tra il Sud e il Centro-Nord Italia. Utile anche per prevenire sovraccarichi. Migliore anche lo scambio di dati tra le due sponde, evitando i rischi di disallineamento tra domanda e offerta. Oltre a rendere più immediati gli interventi in caso di guasti o interruzioni in una delle regioni.

Ottimizzazione dei costi di approvvigionamento e distribuzione, appannaggio delle bollette degli utenti. Migliora altresì la resilienza della rete, riducendo la dipendenza da singole fonti di energia.

Infine, il cavo sottomarino Tyrrhenian Link fa sì che l’energia solare ed eolica prodotte in Sicilia possa essere meglio distribuita nel resto del paese. Con una riduzione del carbonio disperso nell’aria.

