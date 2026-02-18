TV8, tra film romantici e spot tragici

Un’analisi sulla strategia di marketing improntata da TV8, con 3 possibili ipotesi sul risultato finale.

TV8 è il canale generalista in chiaro di SKY. Alterna la programmazione di serie tv, film, eventi sportivi, giochi a premio, trasmissioni dedicate al cooking e ai ristoranti. Si è posizionato in luogo del fu MTV, canale musicale che ha segnato più generazioni.

Tra i programmi di punta, senza dubbio quelli dedicati al cooking ma anche alle gare tra proprietari di hotel e ristoranti, così come le partite di calcio delle coppe europee.

La rete, durante la mattina, intrattiene un pubblico prevalentemente costituito da anziani e casalinghe. Le quali, vuoi per scelta, vuoi per obbligo, si trovano a casa. E così, propone pellicole a tema, per esempio natalizi durante le feste di Natale o dedicate a San Valentino nel periodo della festa degli innamorati.

Peccato però che intervalli questi piacevoli e spensierati lungometraggi con pubblicità a sfondo sociale che fanno ripiombare lo spettatore subito di nuovo nella triste realtà. Si parla di malattie genetiche, senza tetto, il tutto chiedendo gesti generosi di esborsi in favore di cooperative che si occupano dei meno fortunati.

Nulla di sbagliato, per carità. Tuttavia, il bombardamento è costante e gli spot senza uguali, per un vero e proprio “lavaggio del cervello“.

TV8: una strategia di marketing vincente?

Ci si chiede se questa strategia di marketing televisivo funzioni davvero. Le risposte potrebbero essere tre, in ordine decrescente di successo:

inviando in loop sempre lo stesso messaggio, prima o poi qualcuno “abbocca” e decide di donare;

lo spettatore si abitua e accetta di guardare i film “sorbendosi” i messaggi sociali;

lo spettatore si stanca e decide di cambiare canale, e, accortosi che l’andazzo è sempre quello anche nei giorni seguenti, non vi fa più ritorno;

Nel primo caso, l’obiettivo è stato raggiunto. Nel secondo caso non ci sono donazioni, ma, quanto meno, non perdi pubblico. Nel terzo caso, la strategia ha ottenuto un effetto contrario a quello sperato e controproducente.

Probabilmente, il marketing strategist farà le sue statistiche e tirerà le somme. Comprendendo così se vale la pena proseguire su questa strada o modificarla. Almeno si spera.

