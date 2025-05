Tutte fidanzate, la struggente raccolta di poesie di Antonio Stellato

La prima volta che ascoltai una poesia di Antonio Stellato, dalla

stessa voce dell’autore, fui colpita dal candore disarmante delle

parole, enfatizzato dal tono distaccato e monocorde della lettura,

al confine tra l’ironia e la malinconia

“Candore disarmante“. Le parole utilizzate nella intro della prefazione di Celeste Ianniciello sintetizzano nel modo migliore l’essenza di cui è fatta la persona, prima ancora che l’opera, di Antonio Stellato. Alle quali fanno eco quelle di Laura De Masi nella sua introduzione

semplicità disarmante e onestà intellettuale

In effetti, Antonio Stellato è una persona d’altri tempi, un alieno, proprio come si sentiva uno dei suoi artisti preferiti: David Bowie. Nato alla fine degli anni ’60, sembra aver superato indenne i violenti anni ’70, gli edonistici anni ’80, i rabbiosi anni ’90 e gli artificiosi anni 2000 in cui viviamo. Il suo animo sensibile sembra essere stato congelato e preservato dall’incedere del tempo, come un tulipano che resiste indenne al freddo rigido dell’inverno.

Le sue poesie – scritte principalmente negli anni ’80 e poi dal 2013 dopo una lunga pausa – sono un viaggio tra l’amore e la morte, dove ricorrente è il pensiero per i cari che non ci sono più. La storica fidanzata, Annamaria, prematuramente scomparsa, alla quale è dedicata l’opera. Ma anche i genitori, anch’essi venuti a mancare alcuni anni fa.

Copertina di Tutte Fidanzate

Nei suoi scritti, è possibile leggere tra le righe autori decadentisti, o se preferiti realisti, come Salvatore Toma o Charles Bukowski. Ma anche autori surrealisti e ironici come il succitato Bowie, Sun Ra o Piero Ciampi. Tutti amati dal nostro. Un taglio che si svela subito in questa opera, essendo insita proprio nel titolo.

Ma tutto quanto detto fino ad ora non vi inganni. Antonio Stellato è anche un inguaribile sognatore: non a caso, adora il Cinema del grande Frank Capra. Infatti, ogni Natale ama guardare “La vita è meravigliosa“, uno dei suoi capolavori e film più noti.

Ogni sezione è introdotta da un’opera floreale (altro tema ricorrente nelle poesie) dell’artista Mauro Rescigno, che ha anche curato la copertina, e da un testo musicale scelto dallo stesso Stellato. Del resto la musica è un’altra sua grande passione (Suoni ed esperimenti è un blog da lui aperto anni fa e ancora online, dove è possibile apprezzare recensioni ad album e brani. Un autentico viaggio nella musica di una volta).

Le conclusioni sono invece affidate ancora a Laura De Masi, che ha citato diverse poesie. Particolarmente significativo è questo passaggio:

Ma la semplicità, la polisemia testuale non vi inganni, la

profondità dei suoi occhi malinconici, il suo animo da sognatore

rimangono ancorati ad una realtà fatta anche di fallimenti che non

fiaccano la sua tenacia

Chi è Antonio Stellato, autore di Tutte fidanzate

Antonio Stellato nasce a Napoli il 22 giugno 1968. Dopo aver vissuto per diversi anni a Casoria prima e Orta di Atella poi, nel 2016 fa ritorno a Napoli dove gestisce un negozio di abbigliamento in pieno centro storico (nei pressi di Piazza del Gesù, in via Taverna dell’olio n.37), il cui nome è dedicato a uno degli artisti che lo ispirano di più: Sun Ra. Qui la pagina Facebook,

Grande appassionato e conoscitore di musica, ha, come detto, iniziato a scrivere poesie nei primi anni ottanta. Negli anni ’90 decide di prendersi una lunga pausa, conservando nel cassetto la sua produzione sino al 2013, anno in cui ha ripreso a scrivere con rinnovato slancio, ispirato anche da quelle che lui definisce “nuove muse“.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn