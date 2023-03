Boom di tumori tra vaccinati Covid: i dati inquietanti

Finita la pandemia, non deve calare l’attenzione sugli effetti dei vaccini mRNA utilizzati per combattere il Covid-19. Tanti casi di cronaca ci restituiscono notizie di persone in salute morte improvvisamente, di tutte le età. Anche di bambini. Ci diranno che non c’è correlazione.

Ma ci sono anche diversi studi che parlano dell’esplosione di tumori tra persone vaccinate contro il Covid-19.

Tumori e vaccino Covid-19: gli studi di Angus Dalgleish

Come riporta Maurizio Blondet, il 26 novembre 2022, The Daily Skeptic ha pubblicato una lettera all’editore di The BMJ, scritta dal dottor Angus Dalgleish, professore di oncologia alla St. George’s University di Londra, avvertendo che i booster COVID potrebbero causare tumori metastatici aggressivi:

COVID non ha più bisogno di un programma di vaccinazione dato che l’età media di morte di COVID nel Regno Unito è di 82 anni e per tutte le altre cause è di 81 anni e sta diminuendo”, hascritto Dalgleish. “Il legame con coaguli, miocardite, infarti e ictus è ormai ben accettato, così come il legame con mielite e neuropatia… Tuttavia, ora c’è un altro motivo per interrompere tutti i programmi di vaccinazione. Come oncologo praticante vedo persone con malattia stabile progredire rapidamente dopo essere state costrette ad avere un richiamo, di solito per poter viaggiare. Anche all’interno dei miei contatti personali vedo una malattia basata sulle cellule B dopo i richiami. Descrivono di essere distintamente malati da pochi giorni a settimane dopo il richiamo: uno che sviluppa la leucemia, due colleghi di lavoro linfoma non Hodgkin e un vecchio amico che si è sentito come se avesse avuto il COVID lungo da quando ha ricevuto il suo richiamo e che, dopo aver ricevuto una grave malattia ossea dolore, sono state diagnosticate metastasi multiple da una rara malattia delle cellule B. Ho abbastanza esperienza per sapere che questi non sono aneddoti casuali… Le segnalazioni di soppressione immunitaria innata dopo l’mRNA per diverse settimane si adatterebbero, poiché tutti questi pazienti fino ad oggi hanno melanoma o tumori a base di cellule B, che sono molto suscettibili al controllo immunitario – e questo prima dei rapporti sulla soppressione del gene soppressore da parte dell’mRNA negli esperimenti di laboratorio. Questo deve essere trasmesso e discusso immediatamente

In un articolo del 19 dicembre 2022 su Conservative Woman, Dalgleish ha continuato a discutere del fenomeno della rapida diffusione dei tumori in pazienti che erano in remissione stabile da anni prima di ricevere i loro richiami COVID. Ha notato che dopo che la sua lettera al BMJ è stata pubblicata, diversi oncologi lo hanno contattato per dire che stanno vedendo la stessa cosa nelle loro pratiche.

Vedere la ricorrenza di questi tumori dopo tutto questo tempo naturalmente mi fa chiedere se c’è una causa comune? (…) In precedenza avevo notato che la ricaduta nel cancro stabile è spesso associata a grave stress a lungo termine, come bancarotta, divorzio, ecc.

Tuttavia, ho scoperto che nessuno dei miei pazienti ha avuto uno stress extra durante questo periodo, ma avevano tutti ricevuto vaccini di richiamo e, in effetti, un paio di loro hanno notato di aver avuto una reazione molto negativa al richiamo che non dovevano le prime due iniezioni.

Chi è Mitar Tarabich, il contadino veggente tornato di…

Ho poi notato che alcuni di questi pazienti non avevano un normale schema di ricaduta, ma piuttosto una ricaduta esplosiva, con metastasi che si verificavano contemporaneamente in più siti… Scientificamente, stavo leggendo rapporti secondo cui il richiamo stava portando a un grande eccesso di anticorpi a scapito della risposta delle cellule T e che questa soppressione delle cellule T potrebbe durare per tre settimane, se non di più.

Per me, questo potrebbe essere causale poiché al sistema immunitario viene chiesto di dare una risposta eccessiva attraverso la parte infiammatoria umorale della risposta immunitaria contro un virus (la variante alfa-delta) che non esiste più nella comunità.

Questo sforzo porta all’esaurimento immunitario, motivo per cui questi pazienti riferiscono un aumento fino al 50% maggiore di Omicron, o altre varianti, rispetto ai non vaccinati

Vaccino Covid-19 e tumori: il trucco dei dati del MMWR

Come descritto in dettaglio in How Cancer Deaths From the COVID Jabs Are being Hidden, l’analisi dei dati del Rapporto settimanale sulla morbilità e la mortalità degli Stati Uniti (MMWR) suggerisce che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie stanno filtrando e ridefinendo le morti per cancro come morti per COVID a eliminare il segnale del cancro e lo fa dall’aprile 2021.

Il segnale viene nascosto scambiando la causa sottostante della morte con la causa principale della morte. Ben il 20% delle cosiddette morti COVID settimanali sono in realtà morti per cancro.

Il bello, si fa per dire, è che i personaggi posti alla guida dei centri di poteri, sono sempre gli stessi. Per esempio, l’attuale segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è stato direttore della Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) di Bill Gates dal 2002 al 2005.

