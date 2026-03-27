Tumori del sangue: una nuova terapia economica e non invasiva

Ricercatori americani sviluppano un rivoluzionario sistema a doppio vettore per la produzione in vivo di proteine CAR-T

I linfociti T (o T-cells, in inglese) rappresentano la prima linea di difesa del nostro sistema immunitario, ma quando il nemico è particolarmente aggressivo — come un tumore — hanno bisogno di un “potenziamento” per affrontarlo in maniera efficace.

Le terapie CAR-T (dall’inglese Chimeric Antigen Receptor T-cell) sono state messe a punto per fare esattamente questo: i ricettori nel nome sono delle proteine che protrudono dalla superficie del linfocita e riconoscono specifici marcatori presenti sulle cellule tumorali, legandosi a essi e spingendo la cellula immunitaria ad attaccare.

Terapie non invasive per il tumore del sangue

Sette di tali terapie sono state finora approvate dalla FDA (Food and Drug Administration, l’organismo statunitense responsabile per la salute pubblica) e si sono dimostrate estremamente efficaci contro tumori del sangue quali leucemia, linfoma e mieloma multiplo.

Il problema è che le terapie CAR-T sono costose e di difficile accesso, richiedendo una modifica genetica delle cellule all’esterno del corpo del paziente. Ma le cose potrebbero cambiare a breve: ricercatori americani hanno infatti sviluppato un sistema per riprogrammare i linfociti T dall’interno, grazie a una singola iniezione.

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