Trump dirotta su Cuba e non solo: vuole prendersi mezzo mondo

Luca Scialò
Pubblicato inesteri

10 Gennaio 2026

Vediamo quali sono i Paesi minacciati da Donald Trump e perché.

Dopo aver mancato il Premio Nobel per la Pace, Donald Trump è passato sul piede di guerra. In tutti i sensi. E pensare che il Tycoon si vantava di aver fermato svariate guerre. Vuole mettere in pratica la “dottrina Monroe“, ideata dal presidente degli Stati Uniti d’America James Monroe ed espressa nel 1823 nel corso di un discorso sullo stato dell’Unione da lui pronunciato innanzi al Congresso di quell’anno. La quale prevede la supremazia degli Stati Uniti nel continente americano.

Quali paesi sta minacciando Trump?

Ed ecco che, dopo aver silurato letteralmente il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, minaccia pure Canada, Messico, Colombia e Cuba. Inoltre, vuole comprare la Groenlandia, per un fatto di strategia di difesa dell’Atlantico. Un po’ come gli Usa già fecero con l’Alaska a fine ‘800, acquistandola dalla Russia. Ignara, quest’ultima, delle risorse che quello che considerava un “frigorifero” vanta. Infine, non dimentichiamoci le minacce all’Iran, vecchio pallino americano dai tempi di George W. Bush.

In tutto questo, la Russia e la Cina tacciono, perché sanno bene che ciò li legittima nella loro conquista nei confronti di Ucraina la prima, Taiwan la seconda.

L’Europa, un tempo colonialista proprio come loro, oggi non conta più nulla e assiste passivamente. Sempre più vecchia e povera com’è.

