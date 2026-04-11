Trump e la demenza: se avesse ragione il nipote?

Gli atteggiamenti di Donald Trump fanno tornare i sospetti lanciati dal nipote Fred riguardo possibili problemi di Alzheimer.

Nel giugno 2025 destarono scalpo le parole di Fred Trump III relative alle preoccupazioni sulla salute mentale di suo zio, nonché Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Egli infatti sosteneva, in una intervista radiofonica, che lo zio potrebbe soffrire di Alzheimer collegando le sue ragioni a una lunga storia familiare legata alla malattia mentale.

Trump soffre di Alzheimer?

Secondo Fred, zio Donald mostrerebbe chiari segnali comportamentali nei suoi discorsi e nelle sue apparizioni pubbliche legate proprio alla malattia. Che gli ricordano da vicino il declino cognitivo del nonno Fred Trump Sr., morto dopo otto anni di battaglia contro l’Alzheimer. Riferendosi in particolar modo a come lo zio fatica a mantenere la coerenza nei discorsi pubblici.

Fred Trump III invitava dunque chi di dovere a sottoporre il Tycoon a un test cognitivo, poiché guida il paese più potente del mondo. Certo, è curioso come ora le parti si siano invertite: nel 2020 era proprio Donald Trump a invitare il suo rivale Joe Biden a sottoporsi a un test cognitivo. Vantandosi dei risultati ottenuti nel Montreal Cognitive Assessment.

Ora i continui cambi di pozione del presidente americano, soprattutto in politica estera, fanno tornare in mente quelle parole, alimentando i sospetti. Lo stesso Ronald Reagan, a cui Trump si ispira, dette segnali di cedimento cognitivo verso la fine del mandato. E di fatti, gli fu poi diagnosticato il Alzheimer.

Fa specie comunque che il paese più potente del mondo sia governato da ottantenni. Dopo Biden, infatti, sta toccando a Trump. Che compirà 80 anni il prossimo giugno.

Non è solo una questione di salute, ma anche di visione verso il futuro. Una persona anziana, per ragioni biologiche, ha meno propensione verso il cambiamento e l’innovazione. Ed è meno predisposta a ragionare sul lungo termine. Sarebbe opportuno fissare delle fasce d’età minime e massime entro cui poter essere eletti.

Solo acredine familiare?

Certo, occorre anche sottolineare come Fred Trump III abbia un certo rancore verso lo zio Donald Trump.

Nel 2024 ha pubblicato le dinamiche più intime del clan nel suo libro “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way“, diventato subito un best seller.

Il passaggio che interessa di più in questa sede riguarda l’ostracismo subìto dalla famiglia dopo la morte del padre, estromesso dal patrimonio di famiglia. Dunque, il volume suona più come una vendetta personale nei confronti dello zio.

Quali sono i sintomi dell’Alzheimer?

Tra i sintomi legati all’Alzheimer troviamo:

dimenticanze ricorrenti, come appuntamenti o nomi appena ascoltati;

domande ripetute più volte nel giro di pochi minuti;

difficoltà nel compiere attività quotidiane che prima svolgeva con naturalezza, come cucinare una ricetta nota o gestire semplici conti;

confusione su date e luoghi;

il linguaggio può diventare più povero e meno fluido, con parole che sfuggono e frasi interrotte a metà;

cambiamenti del comportamento: umore instabile, ritiro dalle attività sociali, irritabilità e giudizi fuori contesto.

Fonte:

Tgcom24

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