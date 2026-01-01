Truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp: come funziona, rischi e come difendersi

Vediamo in cosa consiste l’ultima truffa su WhatsApp del codice con 8 caratteri alfanumerici.

Lo ammetto, ci stavo cascando anche io, perché, rispetto alle solite truffe che circolano in rete, questa era piuttosto verosimile. E si basa sui tanti concorsi basati sui voti che ormai imperano sui Social e che riguardano le più disparate attività. Per fortuna, però, mi sono fermato all’ultima cifra, trovando il sistema troppo invasivo. Parlo della truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp.

Qualche giorno dopo, ho avuto conferma che si trattasse di una truffa da un amico in comune del contatto che mi aveva mandato il messaggio sospetto.

Ma come funziona la truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp? Quali sono i rischi che si corrono? Come difendersi da essa. Lo vediamo di seguito.

Come funziona la truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp?

Sulla app di messaggistica WhatsApp ci arriva un messaggio da uno dei nostri contatti, il quale ci invita a sostenere questa o quella persona (la figlia di un amico, il o la partner di un parente, il fratello di un collega, ecc.) per un concorso o una gara (pittura, danza, gara sportiva, ecc.) facendo leva sulla nostra generosità. Il testo cerca di toccare le corde emotive del malcapitanto.

Viene così richiesto di pigiare su un link che ci riporta a un menu a tendina nel quale dobbiamo selezionare la nostra nazionalità e dopo inserire un codice a 8 cifre alfanumeriche che abbiamo ricevuto in un altro messaggio su WhatsApp. Altre varianti prevedono concorsi a premi molto attraenti.

Quali sono i rischi?

Una volta digitato l’intero codice, gli hacker che hanno architettato la truffa si impossessano del nostro account WhatsApp , estromettendoci, e saranno inviati messaggi uguali ai nostri contatti. Per una catena che può continuare a lungo.

Dunque, i truffatori entreranno in possesso delle nostre chat e con esse dei file inviati, di dati sensibili che abbiamo inviato per qualsiasi motivo (Iban per bonifici, numero di carta prepagata per un pagamento o una ricarica, dati login di accesso a una piattaforma, ecc.).

Infine, si perderà accesso al proprio account, quindi non si riuscirà ad entrare nella app.

Come difendersi?

Il sistema migliore è quello di diffidare sempre da questi inviti. Una volta ricevuto, meglio chiedere conferma al mittente. Inoltre, come in questo caso, sarebbe sempre meglio evitare anche se non si tratta di una truffa, poiché il sistema è troppo invasivo. Meglio se limitato a un semplice like, come accade su Facebook.

Inoltre, sarebbe sempre opportuno non inviare dati sensibili su WhatsApp (foto compromettenti, documenti, codici, ecc.). O, se proprio dobbiamo o vogliamo farlo, cancellare dopo poco il messaggio “per tutti“.

Infine, eliminare le chat facendo pulizia pure non sarebbe una cattiva abitudine. Certo, si perderanno ricordi e conversazioni. Ma almeno, non si rischierà che un estraneo se ne impossessi.

