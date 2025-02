Trix: la storia, le canzoni e cosa fanno oggi le splendide gemelle

Ripercorriamo la storia delle gemelle Trix, che ebbero un grande successo anche in Italia tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80.

Cantanti, modelle e attrici. Popolarissime tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80 a livello mondiale. Ma già popolari in Argentina prima e in Sudamerica poi negli anni 60, dove lo sono tutt’oggi. Parliamo delle gemelle Trix, conosciute in patria e in sudamerica con il nome di Las Trillizas de Oro María Laura, María Emilia e María Eugenia Fernández Roussee.

Ripercorriamo la loro storia.

Le origini delle gemelle Trix

Come riporta Wikipedia, le tre sorelle nacquero il 5 luglio 1960 a Floresta, Buenos Aires, capitale argentina. I loro genitori Oscar Fernández e Paulina Alicia Rousse erano impiegati di banca. La loro nascita fece scalpore in quel momento poiché erano le prime tre gemelle in Argentina nate naturalmente.

Simili a una Barbie in carne e ossa, hanno iniziato a lavorare a soli 4 anni come modelle per uno spot pubblicitario di una marca di caffè.

Nel 1968, grazie all’attore Alejandro Rey, un amico di loro zio Lalo, hanno fatto il loro debutto nel famoso spettacolo di varietà chiamato Sábados Circulares.

Nel decennio successivo si fanno conoscere in altri stati sudamericani tramite programmi radiofonici, presentando programmi televisivi e girando alcuni film. Lanciate, all’età di 13 anni, in Venezuela dove hanno realizzato una serie giovanile chiamata Angelitos del Demonio.

Nel millenovecentosettantasei, hanno partecipato a Buenos Aires in uno spettacolo chiamato Canta, canta, canta. Sempre quell’anno, hanno partecipato a un programma su Canale 13 chiamato El verano de los cicos.

Due anni dopo, all’età di 17 anni, hanno partecipato al film El Tío Disparate. Dopo aver fatto parte del film, su un volo da Colombia a Argentina, la figura di Las Trillizas è apparsa sulla copertina di una rivista.

Il successo

La popolarità mondiale arriva nel millenovecentosettantotto, grazie al cantante spagnolo Julio Iglesias. Quest’ultimo, all’apice della popolarità, le ingaggia come coriste per il suo tour mondiale, dando così loro l’occasione di farsi conoscere in tutto il mondo e ottenere altri ingaggi in diverse nazioni europee tra le quali Spagna, Paesi Bassi, Germania, Italia e in Giappone. Sceglieranno lo pseudonimo Trix.

Inoltre, nel 1979, incisero una cover del brano Estoy bailando delle sorelle Goggi per il mercato sudamericano.

Il successo proseguirà nei primi anni 80. Grande successo avranno i brani C’est la vie e Fantasy, entrambi del 1981.

Nel nostro paese la popolarità arriva grazie a Gianni Boncompagni. Infatti, sono ricordate principalmente per la canzone C’est la vie, di cui hanno inciso una versione in italiano adattata proprio dall’autore televisivo e radiofonico, con la quale hanno partecipato al Festivalbar del 1981. Parteciparono anche al programma Patatrac di Rai 2 (regista era proprio Boncompagni) in cui cantavano le sigle Patatrac e C’est la vie.

Entrambi i brani sono stati reinterpretati da alcune delle ragazze di Non è la Rai una decina di anni dopo, programma come noto sempre di Boncompagni per le reti Mediaset.

Le gemelle Trix oggi

Successivamente la loro popolarità a livello internazionale è andata calando, ma hanno continuato a condurre spettacoli in Sud America e ad incidere dischi. A tutt’oggi sono molto attive come personaggi televisivi in Argentina dove co-conducono il magazine mattutino “Magnanas Nuestras” per il canale KZO.

Madri e nonne, la figlia di María Emilia, Sonia Zavaleta, è stata membro del gruppo musicale Gretta, con cui ha curato un e pi chiamato “Gretta” e nel 2017 ha fatto parte anche del cast di Golpe al corazón. Attualmente si esibisce come solista, il cui nome è Sonia Z.

La figlia di María Eugenia, Laura Laprida, è invece un’attrice e ha fatto parte di grandi cast televisivi come Historia de un clan, anch’ella in Golpe al corazón, Campanas en la noce, Rizhoma Hotel di Telefe e in Millennials di Net TV e Netflix.

