Topolino decoder, cos’è lo strumento usato dai ladri e come difendersi

Vediamo cos’è, come funziona e come proteggersi dal Topolino decoder, uno strumento usato dai ladri per aprire le porte blindate.

Il nome rievoca quello del famoso personaggio della Walt Disney, ma, purtroppo, di dolce e simpatico non ha proprio nulla. Parliamo del Topolino decoder, lo strumento utilizzato dai ladri per entrare in casa e rubare.

L’attrezzo prende il nome di Topolino perché ha una forma che lo ricorda tanto. In particolare la testa, con le mitiche orecchie arrotondate che viene riprodotta anche per il merchandising. Ed è tristemente noto soprattutto in Campania (soprattutto Napoli e Caserta) e a Roma, ma ormai si sta diffondendo in tutta Italia.

Di seguito vediamo cos’è il Topolino decoder, come funziona e, soprattutto, come difendersi.

Cos’è il Topolino decoder

Come spiega il sito specializzato Il posto delle chiavi, il Topolino decoder (più tristemente noto come Topolino), viene utilizzato dai ladri per aprire velocemente, e, purtroppo, silenziosamente, i cilindri europei montati sulle porte blindate.

Velocità e silenzio sono due elementi fondamentali per i malintenzionati, soprattutto per agire in contesti come i condomini, dove ci sono più persone. E perfino di giorno e durante tutto l’anno, mentre un tempo il periodo ideale per agire erano le due settimane centrali di Ferragosto.

Altro fattore negativo è il fatto che si possa pure acquistare facilmente: basta cercare “Topolino decoder” su Google e, come non bastasse, ha costi pure abbastanza contenuti: tra i 350€ e i 450€.

Come funziona il Topolino decoder

Ma silenziosità, velocità e basso costo non sono gli unici fattori che stanno rendendo questo strumento molto popolare tra i ladri. Infatti, c’è un quarto elemento non meno importante e, oseremo dire, determinante: la facilità di utilizzo.

Infatti, basta inserirlo nella chiave e con pochi semplici movimenti consente di aprire le porte blindate. Come spiega Facile.it, il decoder Topolino sfrutta un sistema di piastrine metalliche intercambiabili che replicano la forma dei perni del cilindro. Pertanto, basta inserire le piastrine giuste nella serratura e ruotare il decoder, affinché si facciano combaciare i perni fino ad aprire la porta.

Un tempo considerate inespugnabili. Ovviamente non deve mancare l’esperienza e la pratica. Ma i ladri si sa, si esercitano molto per imparare nuovi trucchi e fare danni al prossimo.

Come difendersi dal Topolino decoder

Detto cos’è e come funziona, vediamo come difendersi dal Topolino decoder. Come detto, purtroppo, avere la porta blindata non basta ed è stato inventato proprio al fine di scardinarla senza problemi.

Gli esperti ritengono che la soluzione migliore sia installare il cilindro europeo classe di sicurezza 6 + l’occlusore magnetico. Esso garantisce massima sicurezza anche nel caso in cui ci si dimentica di chiudere l’occlusore magnetico. Quest’ultimo incrementa ulteriormente la sicurezza della porta ed evita qualsiasi tipo di manomissione al cilindro. Sia con strumenti come questo di cui ci stiamo occupando nel presente articolo, sia tramite altri artifizi come l’utilizzo di acido nitrico.

Defender con occlusore magnetico: cos’è e come funziona

Vediamo meglio cos’è e come funziona il Defender con occlusore magnetico. Si tratta di un sistema che chiude completamente il foro del cilindro (per intenderci, dove si inserisce la chiave) al fine di rendere impossibile qualsiasi tentativo di effrazione. E’ compatibile con le porte blindate che montano i cilindri europei di sicurezza.

Quanto costa un Defender magnetico?

Il mercato è molto vario anche per questo tipo di prodotto. Esistono vari modelli e dunque varie tipologie di prezzi. La fascia di prezzo media si aggira comunque tra i 150 e i 250 euro. E’ possibile acquistarlo su Amazon ma esistono ovviamente anche rivenditori autorizzati “fisici”.

Purtroppo i malintenzionati si aggiornano costantemente, cercando rimedi sempre nuovi al passo con le soluzioni per proteggere casa.

