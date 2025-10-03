Tony Blair gestirà Gaza: proprio lui che ha destabilizzato il Medioriente

Tony Blair dovrebbe far parte del governo provvisorio che governerà Gaza. Ma il suo passato come Primi Ministro pesa ancora.

Lo scorso lunedì 29 settembre, Donald Trump ha presentato il suo piano per porre fine all’annosa guerra israelo-palestinese. Il piano prevede la nascita di un “board of peace” di livello internazionale, una sorta di governo provvisorio della Striscia di Gaza. Oltre a Trump, l’unico nome per ora spuntato è quello di Tony Blair, ex Primo Ministro britannico.

Perché proprio Blair? E perché il suo nome suscita mugugni e perplessità?

Chi è Tony Blair

Come ricorda Wired, Tony Blair è stato Primo ministro britannico dal 1997 al 2007. E’ stato, insieme a Bill Clinton, il principale rappresentante dei cosiddetti lib lab, ossia laburisti di stampo liberale. In Italia, per esempio, hanno tentato goffamente di imitarli personaggi come Francesco Rutelli, Massimo D’Alema o Walter Veltroni. Ovvero, la sinistra che al governo fa leggi neoliberiste, smantellando di fatto lo stato sociale: dai diritti dei lavoratori alla scuola passando per la sanità.

Siamo negli anni ’90 e il liberismo la faceva da padrona, pensato come panacea di tutti i mali, complice lo sfascio dell’Urss e la “vittoria” degli Stati Uniti come padrona assoluta del mondo. Per quanto momentanea, visto che presto la Russia si risolleverà grazie a Vladimir Putin e altri paesi emergeranno di lì a poco, come Cina e India. Tanto che oggi si parla di un mondo multipolare.

Tornando a Blair, è stato l’ultimo rappresentante di spessore del partito laburista. Dopo di lui, una crisi profonda, che però ha riguardato tutta la politica inglese, anche la sponda conservatrice. Tanto che sono giunte scelte nefaste come Brexit ed emersi personaggi come Farange.

Dopo la sua esperienza al governo, Tony Blair si è riciclato nella politica internazionale: per 8 anni è stato inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, organismo composto da rappresentanti delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell’Unione europea e della Russia creato per facilitare la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Il politico ha così tessuto rapporti diretti con diversi paesi arabi.

Di recente, ha creato il Tony Blair institute for global change, in coordinamento con Jared Kushner, genero di Trump ed ex consigliere per il Medio Oriente. Kushner vicino al potere sionista, immobiliarista e investitore finanziario.

Dunque, si è avvicinato molto alla parte conservatrice e a chi muove i fili del mondo.

Perché viene contestato?

Tuttavia, il passato di Tony Blair pesa ancora. Durante il decennio in cui fu Primi ministro, sostenne attivamente le guerre in Afghanistan e in Iraq volute dal Presidente americano repubblicano George W. Bush. Operazioni militari che non solo hanno destabilizzato profondamente l’area, ma che hanno fatto sprofondare i due paesi in un caos politico e sociale ancora oggi vigente.

George Michael gli dedicò un brano con un video eloquente:

Operazioni che hanno favorito Israele, insieme ad altre avvenute successivamente come quelle in Libia e in Siria. Dopo il suo mandato, Blair ha subito fatto parte nelle vesti di inviato speciale del Quartetto sul Medio Oriente. Ruolo mantenuto fino al 2015.

Tuttavia, fu già contestato allora per essere troppo vicino a Israele e per non aver portato risultati concreti.

