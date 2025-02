Tommy Cash, chi è il rapper estone che sfotte l’Italia

Ecco chi è il rapper Tommy Cash che rappresenta l’Estonia all’Eurovision song contest 2025, nonché testo e video di Espresso Macchiato.

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 10 al 17 maggio. Sta però già facendo discutere il brano del rapper che rappresenterà l’Estonia, Tommy Cash, il cui titolo è già tutto un programma: “Espresso Macchiato”.

Un corollario di luoghi comuni inanellati uno dietro l’altro, forse anche stantii e demodé. Ma ci sta. In fondo, agli occhi del mondo, oltre che “pizza, spaghetti e mandolino“, da un secolo siamo anche mafia, pigrizia, corruzione. Colpa anche nostra, per carità. Viviamo nel paese più bello del mondo, ma lo abbiamo distrutto.

Vediamo dunque chi è Tommy Cash e qual è il testo di Espresso Macchiato.

Chi è Tommy Cash

Come riporta Il fatto quotidiano, Tommy Cash (all’anagrafe Thomas Tammemets) è nato 33 anni fa (18 novembre 1991) nel sobborgo operaio di Kopli a Tallinn, capitale dell’Estonia particolarmente apprezzata durante il periodo natalizio. Dunque, appena dopo la dissoluzione del regime sovietico anche nel paese estone.

Si è avvicinato al genere hip-hop all’età di 14 anni, complice la passione smisurata delle sue compagne di classe. Poi negli anni si è avvicinato a rapper afroamericano di Nas e Miss Elliott, mentre il taglio dissacrante lo ha acquisito soprattutto ascoltando i testi di Eminem. Ma non mancano anche reminiscenze importate da Marilyn Manson.

Un bel mix che da oltre 15 anni gli ha assicurato la notorietà in patria ma anche fuori, tramite brani e video spinti. Per quanto comunque la sua carriera discografica, almeno nell’accezione tradizionale del termine, non sia così produttiva: solo 2 album. Ma tanto gli sono bastati per vantare oltre 1 milione di followers sul suo account Instagram.

Sul sito di Eurovision la biografia recita:

un artista concettuale di successo che combina l’estetica post-sovietica con le tendenze globali, mescolando tenerezza cruda con umorismo contorto

Come ogni rapper che si rispetti, critica i modelli della società capitalistica, ma non disdegna la moda e il lusso. Tra i brand preferiti troviamo Maison Margiela a Balenciaga.

Per quanto il brano abbia già indignato molti italiani e non sono mancati politici già pronti a cavalcare la retorica patriottica, c’è anche chi lo difende e ritiene, semplicemente, che “Espresso Macchiato” non sia una presa in giro dell’Italia, quanto un tentativo di esorcizzare e, anzi, a sua volta prendere in giro i luoghi comuni che ancora oggi circolano nel mondo sul Belpaese.

Video e testo di Espresso Macchiato, brano di Tommy Cash

Detto chi è Tommy Cash, ecco testo e video di Espresso Macchiato.

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It’s hard until you make it

No stresso no stresso

It’s gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!