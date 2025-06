Tiny house: cosa sono, quanto costano, dove si comprano

Vediamo cos’è una tiny house, come funziona, quanto costa, dove si compra, se in Italia averne una è legale.

Le tiny house, dette anche microcase o minicase, sono nate in America in risposta alla forte emergenza abitativa conseguente al devastante biennio 2007-2008, che ha lasciato in molti senza un tetto sopra la testa.

Oltre che per una mera esigenza legata al possesso di una casa, una tiny house nasce anche come stile di vita eco-sostenibile, poiché generalmente viene realizzata con materiali green, prevedono pannelli fotovoltaici e hanno una generica attenzione al consumo di acqua e gas. Ma anche come stile di vita nomade, senza mettere radici.

L’aggettivo “tiny” è legato alle dimensioni contenute, di solito tra i 7 e i 40 metri quadrati.

In Italia però devono anche fare i conti con la burocrazia, che non permette facilmente di installare microcase sul suolo. Di seguito vediamo cos’è una tiny house, quanto costa, dove è possibile acquistarla e cosa dice la legge italiana in merito.

Cos’è una tiny house

Una microcasa è una piccola casa indipendente e spesso anche mobile, con tanto di ruote o rimorchi. Le dimensioni vanno in una forbice da un minimo di 8 metri a un massimo di 40 metri quadrati.

Sono spesso progettate con materiali ecologici e sistemi energetici rinnovabili, sono fortemente personalizzabili e non mancano dei comfort tipici di un’abitazione, quindi sono presenti cucina, bagno, camere da letto, zona giorno, ecc.

Possono prevedere allacci a luce, gas e acqua oppure provvedere in maniera autonoma, spesso anche con sistemi tecnologici e innovativi.

Tipi di tiny house

Vediamo quanti e quali tipi di minicase esistono:

su ruote: sono le più comuni e permettono di spostarsi;

su fondazione: sono fissate su un terreno e dunque non sono mobili e spostabili;

modulari: sono composte da moduli che possono essere combinati per creare spazi diversi;

in legno: sono realizzate con materiali naturali legati alla bioedilizia. Di solito sono quelle realizzate in zone immerse nella natura, per creare una simbiosi con l’ambiente circostante;

container: sono realizzate con container marittimi, adattati allo scopo abitativo;

Quali sono i Vantaggi di una tiny house

Vediamo quali sono i vantaggi di una micro casa:

riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse;

mantenere uno stile di vita eco-sostenibile;

ottenere una casa con costi drasticamente inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali;

permettono di tenere uno stile di vita minimalista e natural;

mobilità: consentono di spostarsi di frequente;

danno un forte senso di liberta e indipendenza da vicini e condomini.

Quanto costa una tiny house?

Il costo di una micro casa è molto variabile e dipende ovviamente dalle sue dimensioni e dalla sua complessità. Diciamo che, ai due estremi semplicità/dimensioni ridotte e complessità/grandezza massima si va dai 6 mila euro ai 50 mila euro.

Dove si compra una tiny house?

Sono sempre di più le ditte che si stanno specializzando in questo genere di costruzioni. Per quanto, comunque, occorre sempre rivolgersi ad aziende serie e rinomate. Tra queste, sembra interessante quanto propone SV Mini House.

In Italia le Tiny house sono legali?

Generalmente, le microcase in Italia sono consentite. Tuttavia, occorre precisare che quelle mobili sono equiparabili a camper o roulotte, quindi devono rispettare la normativa vigente del Codice della strada per questo genere di mezzi.

Invece, le minicase fisse e stanziali seguono la normativa vigente di una normale abitazione. Pertanto, non è possibile realizzare una tiny house né su un suolo pubblico né su uno privato senza le dovute autorizzazioni.

Conclusioni

Le tiny house si presentano come una valida soluzione per dotarsi di una abitazione a basso costo, ma anche per perseguire uno stile di vita eco-sostenibile e attento agli sprechi. I costi non superano i 50 mila euro, e dipende dalle dimensioni e dalla complessità della microcasa. In Italia quelle mobili sono equiparabili alle roulotte e ai camper, mentre quelle fisse a un’abitazione tradizionale. Dunque occorre rifarsi nel primo caso al Codice della strada, nel secondo caso alla normativa vigente del settore edile.

