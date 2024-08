Con Tim Walz Kamala Harris vuole fare breccia nell’America rurale e operaia

Con Tim Walz i democratici sperano di conquistare l’America del midwest, dal Minnesota al Wisconsin e al Michigan. Anche la Pennsylvania.

Anche Kamala Harris ha scelto il suo vice: sarà Tim Walz, Governatore del Minnesota. Una scelta politica ben precisa: con Walz, la Harris vuole indicare che il governo si occuperà della classe media “bianca“, quella che anche in America soffre ormai da anni e scivola sempre più verso la povertà. E che ha prevalentemente scelto Trump nel 2016, anche in Minnesota.

Fetta di elettorato che rischia di tornare al Tycoon con la candidatura della Harris, vista, per forza di cose, come difensore dei diritti degli immigrati. Visti a loro volta tra le cause principali del peggioramento socio-economico dei bianchi americani.

Walz, bianco, 60 anni, ha anche un passato che lo lega all’America rurale e all’agricoltura, altro settore che può risultare decisivo per la conquista negli Stati chiave del midwest, dal Minnesota al Wisconsin e al Michigan. Anche la Pennsylvania è considerata cruciale da sempre e proprio a Philadelphia è stata scritta nel 1787 la Costituzione americana. Qui avrà un ruolo cruciale il governatore Josh Shapiro, democratico, considerato favorito come ruolo di Vice. Superato solo nel rush finale da Tim Walz.

Chi è Tim Walz

Come riporta RaiNews, Tim Walz è il 60enne come detto governatore del Minnesota.

Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo stato per due volte.

Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo per definire la coppia Trump-Vance: “plain weird“, semplicemente bizzarri.

Tra entusiasmo democratico e attacchi di Trump

La scelta ricaduta su Tim Walz entusiasma personaggi molto importanti come Hilary Clinton e gli Obama. Ma si è già conquistata i commenti pesanti del rivale della Harris: Donald Trump.

Di lui dice

si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei il governatore Tim Walz e Kamala Harris andranno molto d’accordo. Sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare

