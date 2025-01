TikTok: 5 migliori alternative gratuite se dovesse chiudere

Ecco le migliori alternative gratuite a TikTok

Quali sono le migliori alternative a TikTok? Se lo chiedono in tantissimi utenti che anche in Italia usano il Social Network più utilizzato dalle nuove generazioni ma anche dai boomer. Il quale, più di ogni altro, sta influenzando le nostre vite e le nostre scelte.

La domanda può sorgere per due motivi principali: la preoccupazione che possa chiudere anche in Italia, semmai dovesse accadere negli Usa. O la volontà di provare altri Social network simili. Le app alternative a TikTok già pregustano la possibilità di beneficiare del trasferimento di milioni di utenti verso i propri servizi.

A prescindere dal motivo, di seguito vediamo le 5 migliori alternative a TikTok.

Quali sono le migliori alternative a TikTok?

Un’ottima panoramica la fornisce ANSA.

RedNote

Si parte da RedNote, altra app cinese il cui nome originale è Xiaohongshu. Vanta già oltre 300 milioni di utenti secondo una stima della società di ricerca Qian Gua, ma anche altri colossi del paese asiatico come principali investitori, come Alibaba e Tencent, che ne hanno permesso l’ascesa.

Offre video, consigli locali e collegamenti nelle vicinanze come Google.

Tuttavia, non è esente da critiche riguardo la gestione della privacy, come già visto per esempio su Temu. Infatti, a detta dell’esperto di sicurezza di NordVpn, Adrianus Warmenhoven, potrebbe consentire alle autorità governative di accedere alle informazioni personali degli utenti anche negli Usa o in Europa, giacché in Cina deve sottostare alle leggi locali piuttosto severe e invasive sul trattamento dei dati degli utenti iscritti.

Triller

La seconda alternativa valida a TikTok è Triller. Anche perché questa app sta registrando una forte ascesa dopo che ha assunto proprio un ex dirigente in uscita da TikTok, Sean Kim, nelle vesti di Ceo.

Tra le funzioni più apprezzate di Triller troviamo SaveMyTikToks.com, che facilita il trasferimento di contenuti da TikTok ad essa.

Lemon8

Lemon8 è un’altra app che sta registrando un certo successo. La proprietaria è Heliophilia Pte. Ltd., una società di Singapore collegata però proprio alla società internet cinese ByteDance, praticamente la proprietaria di TikTok. Ciò potrebbe presto inserirla tra le mire delle autorità americane ed europee, proprio come quest’ultima.

Tra le funzionalità più accattivanti, il fatto che consenta agli utenti di accedere all’app con il proprio account TikTok già esistente. Un vantaggio non indifferente.

Likee

La quarta alternativa è Likee, che offre la possibilità di realizzare video brevi, una serie di filtri a realtà aumentata e un sistema di monetizzazione. Parliamo di un’altra app di proprietà di una società con base a Singapore (BIGO Technology), acquistata dalla cinese JOYI.

Come fa sapere Financialouge, per quanto sia quotata a Wall Street nell’indice Nasdaq, il che potrebbe escluderla dai ban americani, va pure considerato che sia stata già estromessa dall’India sempre per questioni legate al rischio privacy.

Fanbase

Chiudiamo la Top 5 con Fanbase, app che è meno popolare perché è a pagamento. Vanta su tutte la funzionalità Flickz che permette di creare video brevi.

Altre alternative a TikTok

Per quanti non vogliono scaricare altre app, potrebbero prendere in considerazione la funzionalità Reels di Instagram. Oppure la funzionalità di Youtube YouTube Shorts.

Infine, un’altra appa che offre una funzionalità simile è Snapchat con Spotlight.

