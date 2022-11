TikTok: 6 giovani su 10 vogliono farlo come lavoro

Molti genitori, alla classica domanda “cosa vuoi fare da grande?” potrebbero udire una meno classica risposta: “il TikToker!“. In effetti, TikTok è il Social in voga tra gli Under 30, sebbene la frequentazione sia molto alta anche tra gli adulti. Per un appiattimento delle distanze generazionali non sempre da vedere positivamente (ne abbiamo parlato qui).

Certo, i tempi cambiano e anche i mestieri che un bambino o un adolescente ambisce di fare da grande. E, volenti o nolenti, oggi c’è anche quello dell’Influencer.

Molto interessante è la ricerca commissionata dal Gruppo Tesya e condotta da AstraRicerche nei mesi di giugno e luglio 2022, con 2.100 interviste online e campione composto da ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Vediamo i risultati.

TikTok come professione ambita dai giovani

Come riporta Il Primato Nazionale, lo studio è stato condotto tra cinque Paesi: Italia, Croazia, Slovenia, Portogallo e Spagna. Dunque, non si possa dire che abbia valenza mondiale, visto che sono concentrati soprattutto nel Sud Europa e avrebbe avuto maggiore credito se si fosse svolto in 1-2 paesi di ogni continente. Quindi va preso con le molle.

Orbene, a domanda su quale fosse la loro professione ambita da adulti, il 64% ha risposto il web designer. Subito dopo, appunto, il TikToker, Web influencer e youtuber con il 61 percento delle preferenze.

Chiude il podio ancora l’informatica, con il 58% del campione interessato all’impiego di informatico, quindi sviluppatore di siti web e app.

Seguono poi Data analyst (52%), Ingegnere (49%), ed esperto di ambiente, ecologia ed energia (48%). Reggono professioni più classiche come il tecnico meccanico ed elettronico, oltre che commerciale, con il 45% delle preferenze.

Da notare anche la poca informazione circa come funzioni il mondo del lavoro, visto che solo circa la metà dei giovani lo sa, mentre di poco sopra la metà (52%) quanti desiderano un posto fisso e una retribuzione adeguata.

Del resto, la denigrazione del posto fisso da un lato e una società dell’apparire come la presente dall’altra, non potevano che dare risultati simili.

