TikTok, chi è Eno Alaric che ha previsto queste 5 catastrofi imminenti

TikTok è un Social molto amato dagli Under 30, sebbene ad utilizzarlo siano anche i meno giovani e pare che rappresentino anche oltre il 60% degli iscritti totali. Non mancano tormentoni, ma anche personaggi che fanno parlare di sé. Come Eno Alaric, utente che dice di essere arrivato dal futuro.

Il misterioso Eno Alaric, che non mostra mai il suo volto, asserisce di essere un viaggiatore del tempo. In uno dei suoi video, per esempio, ha previsto che “Gli alieni arriveranno sulla Terra dopo un gigantesco incidente meteoritico“.

Ma ora a preoccupare sono 5 profezie, enunciate con tanto di date precise. Previsioni che sono state presentate con un messaggio: “Attenzione! Sì, sono un vero viaggiatore del tempo dall’anno 2671, tieni a mente queste cinque date future“.

Vediamo quali sono le 5 profezie di Eno Alaric.

Quali sono le 5 profezie di Eno Alaric

Come riporta Libero, la prima profezia dovrebbe avverarsi il 30 novembre 2022, quando il telescopio James Webb troverà un pianeta che è una versione speculare della Terra.

La seconda profezia ricade in un giorno di festa, quello che dà il via alle feste natalizie: l’8 dicembre 2022. In tale giorno, una grande meteora contenente nuovi tipi di metalli e specie aliene colpirà la Terra. Non specifica però la zona e quali danni arrecherà al Pianeta e se magari tali metalli potrebbero risolversi un po’ di problemi, specie il caro energia.

Veniamo alla terza profezia: il 6 febbraio 2023 un gruppo di 4 adolescenti scopre antiche rovine e un dispositivo che apre un wormhole ad altre galassie. Roba da film di Fantascienza.

Ed ecco la penultima profezia, che dovrebbe consumarsi il 23 marzo 2023: un team di scienziati che esplora la Fossa delle Marianne trova specie antiche. Una bella notizia per gli amanti dell’archeologia e per il patrimonio culturale dell’umanità in generale.

Veniamo all’ultima profezia: il 15 maggio 2023 uno tsunami di 750 piedi colpisce la costa occidentale degli Stati Uniti, principalmente San Francisco.

Dunque, una miscellanea di eventi catastrofici classici (meteorite e Tsunami) ma anche scoperte scientifiche e culturali interessanti. Poteva andarci peggio in fondo. Non vi pare?

Eno Alaric su TikTok chi è

Come detto, l’utente è avvolto dal mistero. Al momento della scrittura, vanta quasi 8mila followers, viaggia verso i 50mila likes e ha caricato 9 video. Numeri destinati a salire sicuramente.

Ecco il video in questione delle 5 profezie di Eno Alaric:

