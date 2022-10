TikTok, clamorosa accusa a Belen: Luna Marì non sarebbe la figlia

Una storia a dir poco sconvolgente sta circolando sul Social più utilizzato del momento: TikTok. Una vicenda che ha dell’incredibile e che va oltre il mero gossip, che riguarda la showgirl argentina Belen Rodriguez. La quale, stando alle accuse della donna, non sarebbe la madre naturale di Luna Marì.

Certo, alla luce dei programmi trash che ormai inondano la Tv da un trentennio, una tale notizia non dovrebbe sorprendere. Se non fosse che la donna in questione, certa Sova Tatiana, ci ha messo letteralmente la faccia e il nome. Oltre a pubblicare foto per dimostrare la somiglianza tra lei e la bimba e a lanciare delle accuse molto precise. Facendo anche il nome dei medici e dell’ospedale teatro della presunta vicenda.

Partendo dal presupposto che Belen sia la madre naturale di Luna Marì, di seguito riportiamo la vicenda come mero fatto di cronaca.

Belen non è la madre di Luna Marì? L’accusa choc su TikTok

La donna su TikTok ha postato molti video e presenta sulla propria Bio “sono una ragazza di 29 anni vittima di traffico di organi in due ospedali“.

Sova Tatiana afferma che Belen avrebbe utilizzato i suoi ovociti e i suoi gameti, che gli sarebbero stati asportati illegalmente. Utilizzati poi dalla Rodriguez per concepire la figlia con Antonino.

La Sova fa addirittura i nomi di tre medici che avrebbero approfittato dell’operazione fatta da lei per la rimozioni delle protesi, per sottrarle i gameti (sebbene in totale sarebbero 10). Utilizzati poi per la procreazione assistita per avere la figlia di Antonino. L’intervento sarebbe stato eseguito nel 2020 e avrebbe già denunciato i medici alla procura di Verona proprio per il furto di organi subito.

Asporto illegale che gli avrebbe già indotto la menopausa malgrado la giovane età. E la donna sostiene che a riprova di ciò, 9 mesi dopo Belen Rodriguez avrebbe dato vita alla figlia.

Come detto, Sova Tatiana utilizza anche tanto di foto sue e di Luna Marì, mettendole a confronto per dimostrare il torto subito. Evoca anche il fattore cromatico, visto che avrebbero in comune pelle ed occhi.

La questione è diventata virale e probabilmente sarà carne al fuoco anche nei talk show televisivi. Sova Tatiana viaggia verso i 14mila followers.

