Thornhedge: una versione sconvolgente de La bella addormentata nel bosco

Vincitrice di prestigiosi premi, la novella stravolge mirabilmente la famosa fiaba, raccontandola dal punto di vista della fata

Molto probabilmente conoscerete la fiaba “La bella addormentata nel bosco (La belle au bois dormant, nell’originale francese)”, resa nota a livello di massa grazie allo stupendo film d’animazione Disney (1959). Beh, dimenticatela. Perché Thornhedge la riscrive completamente.

La bella addormentata nel bosco è già stata raccontata in varie salse fin dal 1330, sebbene molte/i di noi la conosceranno soprattutto nella versione più recente dei fratelli Grimm (1812) o magari nel succitato adattamento cinematografico della Disney (1959).

Come molte opere classiche, è normale trovarvi temi ormai superati nella nostra sensibilità più moderna, come quello (evidente fin dal titolo) dell’esaltazione della sola bellezza nelle donne o della “damigella in pericolo”, la cui unica funzione pare essere quella di attendere pazientemente che il principe la salvi.

Ecco quindi che anche di recente sono piuttosto comuni le riletture (retelling, in inglese), che però a differenza di quelle del passato a volte stravolgono completamente l’opera originale o la raccontano da un punto di vista diverso.

Di cosa parla Thornhedge

Un fulgido esempio è quello di Thornhedge (2023), pluripremiata novella della scrittrice americana T. Kingfisher (pseudonimo di Ursula Vernon), che magistralmente ribalta la fiaba de La bella addormentata, facendocela rivivere attraverso gli occhi di una fata che non ha niente a che vedere con quella malvagia che ricordavamo.

