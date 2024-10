The Pfizer Papers, il libro ‘bomba’ di Naomi Wolf contro il vaccino anti-Covid

Naomi Wolf, apprezzata giornalista e scrittrice, da tempo si batte contro i vaccini anti-covid, in particolare quelli Pfizer.

La dottoressa Naomi Wolf, CEO di DailyClout, autrice e docente, torna alla carica contro il vaccino anti-Covid di Pfizer e i danni che ha provocato tra le persone che lo hanno ricevuto. Identificabili come autentiche cavie. Ora sta per uscire con un libro bomba sul tema: The Pfizer Papers.

La Wolf ha analizzato i documenti che Pfizer è stato costretta a rilasciare su ordine del tribunale in relazione agli “studi clinici” dell’iniezione COVID e alla relativa letteratura medica. Parla apertamente di “programma di riduzione della popolazione” attraverso le vaccinazioni.

Naomi Wolf ha raccolto le sue analisi in un libro intitolato The Pfizer Papers: Pfizer’s Crimes Against Humanity, arrivando a una triste conclusione: le iniezioni COVID dovrebbero essere considerate “il più grande crimine contro l’umanità della storia registrata”.

Il libro uscirà il prossimo 15 ottobre. E’ disponibile in pre-ordine su Amazon ma per ora in lingua inglese. Vedremo se sarà tradotto anche in italiano e qui commercializzato. Abbiamo seri dubbi che ciò accada.

Chi è Naomi Wolf, autrice di The Pfizer Papers

Leggiamo da Wikipedia, che Naomi Wolf è nata a San Francisco il 12 novembre 1962. E’ una giornalista, scrittrice e consulente politica statunitense, liberalsocialista e femminista. E’ stata consulente di Al Gore e Bill Clinton, esponenti di spicco del partito democratico, rispettivamente Vice e Presidente degli Stati Uniti d’America.

La Wolf divenne famosa per la prima volta nel 1991 come autrice di The Beauty Myth, considerato un libro cardine del movimento femminista moderno. Seguiranno altri successi editoriali come il bestseller The End of America nel 2007.

Da una decina di anni ha assunto posizioni di contro-informazione, bollate come fake news e complottiste. Con l’arrivo della Pandemia da Covid-19, ha criticato prima misure come il lockdown, poi i vaccini COVID-19.

