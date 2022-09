Elezioni: indeciso per chi votare? Scoprilo con questo Test

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e in tanti non sanno ancora per chi votare. Del resto, se è vero che l’offerta politica dei partiti è ampia anche a questo giro, forse troppa, è anche vero che molti partiti li scartiamo per convinzioni ideologiche. O perché li abbiamo già visti all’opera. Mentre altri si somigliano tanto in quel che promettono.

Per fortuna, ad ogni tornata elettorale, spunta sempre qualche test che offre di aiutarci. Ad oggi ne ho fatti tre e quello che propongo di seguito mi sembra più vicino alle mie idee politiche. E non tanto per chi mi associa, quanto per chi mi dice dice di essere più distante.

Ho fatto anche una controprova scegliendo le risposte più distanti dal mio modo di pensare e mi rivedo nel risultato.

Test che consiglia per chi votare alle Elezioni del 25 settembre 2022

Il test è stato ideato dal Corriere della sera e realizzato in collaborazione con Euromedia Research. Lo trovate a questo link.

Occorre dapprima scegliere un Avatar (manca sempre un uomo calvo, ma va beh) e poi cliccare la freccia verso destra di colore arancione che appare subito dopo in basso a destra.

Cliccata la freccia si parte con le domande, che vanno dai diritti civili alle politiche ambientali, passando per la politica interna, estera ed economica. Per un totale di 24. Mi è sembrato anche il più completo per le questioni trattate. Le risposte a disposizione sono 4:

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Il test impegna 2-3 minuti, anche in base alla propria decisione/indecisione nel rispondere alle domande. Alla fine delle quali ci viene riportato un podio con i tre partiti a cui siamo più vicini, in ordine di prossimità. E in piccolo, i 2 ai quali siamo più distanti.

Fatemi sapere se il risultato corrisponde alle vostre idee.

