Tesla Phone è una bufala: i 3 motivi principali

Quando esce il Tesla Phone? Quanto costa? Ecco le risposte riguardo a questo telefono di cui tanto si parla.

Negli ultimi giorni è tornata a circolare la voce secondo la quale Elon Musk lancerà presto uno smartphone rivoluzionario: il Tesla Phone. Rivoluzionario perché prometterebbe 2 funzioni che tutti i phone addicted sognano da sempre:

durata della batteria interminabile; connesso sempre alla rete, ovunque.

Queste due presunte promesse del Tesla Phone deriverebbero da 2 tecnologie futuristiche: la connettività satellitare Starlink e i pannelli solari integrati.

I primi consentirebbero al telefono di restare sempre connesso a internet, senza i limiti insiti delle tradizionali reti internet oggi presenti nelle città basate su cavi e centraline (tutto funziona via satellite).

I secondo, invece, garantirebbero al telefono di non scaricarsi mai, proprio perché la batteria si ricaricherebbe in modo naturale, tramite energia solare. Dunque si direbbe basta alla ricerca spasmodica di una presa di corrente o alla necessità di portare con sé un powerbak.

Peccato che tutto questo sia solo fantascienza, per 3 motivi principali.

Tesla Phone quando esce?

Probabilmente…mai. Per tre motivi principali. I primi due motivi sono collegati proprio alle 2 tecnologie su cui il Tesla Phone poggerebbe: come detto, la connettività satellitare Starlink e i pannelli solari integrati.

Come ben spiega il sito specializzato Smart world, si tratta di fatto di 2 tecnologie che mal si sposano con il formato smartphone, complici da un lato il consumo dell’antenna e dall’altro la scarsissima produzione energetica che potrebbe generare un pannello solare così piccolo.

C’è poi un terzo aspetto, squisitamente di natura aziendale: Elon Musk, per quanto cento ne pensi e una ne faccia, ritiene che il metodo di comunicazione del futuro sia proprio Neuralink, ovvero dispositivi impiantati nel corpo umano. Pertanto, non sarebbe interessato allo sviluppo di uno smartphone.

Ancora più ridicole poi le cifre che circolano riguardo il prezzo del Tesla Phone: intorno ai 100 euro! Un telefono de genere, semmai si realizzasse, costerebbe almeno uno zero in più. Basti guardare gli importi su cui viaggiano i top di gamma di Apple e Samsung per rendersene conto.

