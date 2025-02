Terremoto a Santorini: cosa accadrà in Estate? Le 3 previsioni

Quali sono le previsioni sul terremoto di Santorini? Si potrà andare a Santorini la prossima estate? Cerchiamo di capirne di più.

Santorini è di nuovo interessata da una intensa attività sismica, iniziata lo scorso gennaio. Tanto da aver reso necessaria l’evacuazione della zona per motivi precauzionali. In molti, forse anche egoisticamente, si chiedono se si potrà andare a Santorini la prossima Estate?

Del resto, si tratta di una delle mete più gettonate nel periodo estivo, anche dagli italiani. Ricordiamo che Santorini è una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo, la più a sud dell’arcipelago di cui fa parte. Come noto, per risparmiare, in tanti prenotano molti mesi prima sia il volo che l’alloggio. Dunque cercano di reperire quante più informazioni possibili su una località.

Parliamo di una zona altamente sismica, che si trova sull’Arco vulcanico ellenico, una catena di isole formate da vulcani, sebbene l’ultima eruzione significativa è avvenuta negli anni ’50 del secolo scorso. Peraltro, fu proprio un’eruzione vulcanica nel XVI secolo a.C. che ne modellò per sempre il paesaggio accidentato

Tuttavia, secondo l’Università nazionale e Kapodistrias di Atene (Nkua), l’attività sismica attuale non è direttamente collegata a nessun centro vulcanico conosciuto. Ma sarebbe provocata dai movimenti della placca tettonica.

Ma torniamo alla domanda di partenza: quali sono le previsioni sul terremoto a Santorini? Si potrà andare a Santorini la prossima estate? Cerchiamo di capirne di più.

Terremoto a Santorini: quali sono le previsioni?

Premesso che i terremoti non sono prevedibili, almeno per la Scienza ufficiale, come riporta Euronews, secondo Efthymios Lekkas – capo dell’Organizzazione greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp) – i possibili scenari sono 3:

L’intensa attività sismica potrebbe continuare per diverse settimane o addirittura mesi senza che si verifichino terremoti significativamente più grandi (ovvero fino a circa 5,3). Per poi fermarsi per un lungo lasso di tempo; Si verificherà un terremoto più grande, di magnitudo 5,5 circa, che rilascerebbe la maggior parte della tensione sismica ancora presente nella regione mettendo la parola fine per un bel po’; Si verificherà un terremoto di magnitudo 6. Sebbene questa sia l’ipotesi meno probabile.

Erutterà il vulcano?

La risposta è Nì. Come detto, le autorità greche ritengono che tali scosse non siano direttamente collegabili a una attività vulcanica.

Tuttavia, secondo un rapporto della Presidenza turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), l’attività sismica in corso nel Mar Egeo potrebbe portare a un’attività vulcanica. Per quanto, comunque, ricordano che

un’attività sismica di intensità simile è stata registrata nella stessa regione per 14 mesi nel 2011-2012, ma non ha portato ad alcuna attività vulcanica

Insomma, non c’è una voce unanime.

Si può andare a Santorini la prossima Estate?

Torniamo, e questa volta in maniera definitiva, alla domanda di partenza: sarà possibile andare a Santorini la prossima Estate alla luce delle scosse di Terremoto?

La parola d’ordine è prudenza: come detto, tra i vari scenari, c’è anche la possibilità che lo sciame sismico duri anche mesi, quindi arrivi anche al fatidico periodo di giugno-agosto. Inoltre, non si esclude del tutto la possibilità che possa verificarsi un’attività vulcanica.

Insomma, in virtù di questa situazione incerta e all’inizio del suo svolgimento, sarebbe imprudente oggi prenotare per Santorini e zone limitrofe. Chi invece lo ha già fatto può monitorare la situazione e valutare a ridosso della partenza.

Oltretutto, non si esclude che, in caso di alto rischio, le compagnie non rimborsino i viaggiatori poiché le stesse autorità locali renderanno impossibile una vacancy in zona, dato che la stessa popolazione residente è in allerta.

