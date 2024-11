La Terra è piatta, parola di Terrapiattisti: ecco tutte le loro prove

Per dimostrare che la Terra è piatta, i Terrapiattisti forniscono anche tanto di prove. Che riporto tutte di seguito.

Da anni sui Social impazzano i cosiddetti Terrapiattisti, una corrente di pensiero che sta crescendo negli Stati Uniti secondo la quale la Terra sia piatta. Asserendo quindi che le teorie di Galileo e Keplero fossero pure bufale, che le immagini della NASA sulla Terra vista dallo Spazio fossero false e che tutta l’umanità viva in una bolla di menzogna e di ignoranza.

Il concetto di Terra sferica

Come riporta Wikipedia, il concetto di sfericità della Terra risale già all’antica filosofia greca intorno alla fine del VI secolo a.C. Sebbene non fosse suffragata da prove scientifiche. Dal III secolo a.C., l’astronomia ellenistica stabilì la forma sferica della Terra come un dato fisico e venne assunta come paradigma ellenistico in modo definitivo in tutto il Vecchio Mondo durante la tarda antichità e il Medioevo. Fu poi dimostrata praticamente dalla circumnavigazione di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano.

Il concetto di una Terra piatta risale invece all’antico periodo mesopotamico, durante il quale la Terra veniva raffigurata come un disco piatto galleggiante nel mare e circondato da un cielo sferico. Altre forme sovente utilizzate sono quelle della ruota, di una ciotola o un piano a quattro angoli.

Ma ora i Terrapiattisti, in America chiamati Earthers, la riprendono con forza. Un movimento nato nel 1956 da un’idea di Samuel Shenton. Ma oggi tornata in auge tramite i Social Network, soprattutto Facebook, Twitter e Youtube.

Chi sono i Terrapiattisti, quelli che credono che la Terra sia piatta

Inoltre, i Terrapiattisti ritengono che sia astronauti che piloti di aerei vengano costretti a non dire la verità. Questi ultimi, ad esempio, allungano appositamente il tragitto del volo per tenere in piedi la bufala della Terra sferica. Questo è un esempio di volo da Cuba a Mosca pubblicato sul profilo Twitter Flat Earth.

Terrapiattisti ribaltano anche concetto di sistema solare e gravità

Il fatto che la Terra sia piatta, non sconfessa solo la teoria della sfericità del nostro Pianeta, bensì anche altre teorie scientifiche. Come il concetto di Sistema Solare:

“Non esiste, non c’è. Esiste la Terra e, sopra, ci sono due astri che girano: il Sole e la Luna. Sono della stessa dimensione. La Terra ha una forma a cerchio: al centro c’è il cosiddetto Polo Nord, mentre l’Antartide è una sorta di muro che ne stabilisce la fine”.

E come la teoria sulla gravità. Per i terrapiattisti esiste solo la densità e la fluttuazione. Con tanto di esempio:

“un palloncino riempito di elio è in grado di sfuggire alla cosiddetta forza di gravità, mentre la Luna no, anzi. Come si spiega? Semplice, che non è vero”. È “un’invenzione necessaria per far credere alle persone che tonnellate di acqua possono stare su una palla che gira senza disperdersi in ogni direzione. È possibile? Vi sembra possibile?”

La prova dell’orizzonte

Come riporta FocusTech, i terrapiattisti ritengono che la prova provante della piattezza della Terra, sia l’orizzonte. Secondo loro:

“L’orizzonte si alza sempre per incontrare il livello degli occhi, cosa impossibile su una Terra“.

L’orizzonte resta infatti sempre piatto agli occhi di chi lo osserva, a prescindere da quanto alti lo si osservi o anche dalla curvatura che si vede da un aereo. Come detto per loro una menzogna.

Per i terrapiattisti altra prova sono i fiumi e i laghi

Sempre per dare forza alle loro idee, i Flat-Earthers sostengono che se la Terra fosse davvero una sfera gigante, gli oceani scenderebbero di livello e i fiumi non potrebbero scorrere in salita giacché la fisica naturale dell’acqua è quella di trovare e mantenere il suo livello.

Per terrapiattisti anche eclissi è un complotto

Come riporta Reccom, per i Terrapittisti anche l’eclissi sarebbe un complotto, con la Nasa che spinge le persone ad usare i particolari occhiali schermati non per il rischio di bruciare la retina, bensì per nascondere il fatto che sia frutto di un artiifizio. Una finzione ingannevole. Anzi, un gruppo irlandese ritiene che il cielo nuvoloso sia creato dalla Nasa proprio per rendere il tutto ancora più occultabile.

C’è poi chi si chiede perché l’ombra dell’eclissi viaggerebbe da est ad ovest quando la terra ruota da ovest verso est. Su Youtube c’è anche un video che tenta di spiegare l’eclissi con 2 lampadine, scomodando anche un’antica credenza Indù. Eccolo.



Antartide una massa costituita da ghiaccio

Come riporta SuperEva, il seguitissimo Mark Sargent il primo segnale importante che la Terra sia piatta è rappresentato dall’Antartide, che non sarebbe un continente, ma una massa costituita da ghiaccio che circonda il pianeta bloccando gli oceani. A riprova di ciò, il fatto che questa parte della Terra non appartiene a nessun Paese, ma è sottoposto ad un trattato fra le nazioni industrializzate.

Oggetto senza curvatura con rigonfiamento al centro

Se la Terra fosse tonda, Sargent ritiene che se la Terra fosse tonda, l’acqua e qualsiasi corpo composto da essa dovrebbe avere una curvatura con un rigonfiamento al centro. In realtà invece le superfici di questo tipo sono piatte. Proprio perchè tutta la Terra lo è.

Credenza della Terra tonda colpa della scuola

Ancora, i terrapiattisti si dicono certi del fatto che l’idea che la Terra sia tonda deriva pure dall’insegnamento che ci hanno impartito a scuola. I terrapiattisti dicono che, poiché in tutte le aule scolastiche e nei libri la Terra viene rappresentata in questo modo, siamo cresciuti convinti che si tratti della verità e quindi non la confutiamo.

La Terra come Pac-man

Come riporta ancora SuperEva, l’associazione The Flat Earth Society conta circa 600 iscritti e nel corso dell’ultimo raduno mondiale, il musicista Darren Nesbit ha presentato la teoria della “Terra Pac Man”. Tale teoria dimostrebbe come il mondo non solo sarebbe piatto, ma sarebbe in possesso di vere e proprie porte, proprio come Pac Man, dove la pallina mangia-fantasmi entra da una parte per uscire da un’altra.

Nesbit si basa su “prove scientifiche” che partirebbero dal concetto per cui la terra è priva di sfericità. La prima prova è che il pianeta non si muoverebbe e per avere una conferma di ciò basterebbe uscire. Mentre la seconda è che in qualunque luogo della Terra si viva, l’impressione che se ne avrebbe, è di trovarsi sempre sulla sommità della stessa, mentre gli altri dovrebbero vivere a testa in giù oppure di fianco. Capito?

Poi si pone una domanda: se si vola con un aereo seguendo una linea retta e non cambiando direzione, come si può tornare al punto di partenza? Sarebbe impossibile se il pianeta fosse piatto poiché l’aereo andrebbe avanti senza poter tornare indietro.

Ciò conferma quanto l’umanità stia ripiombando nel periodo pre-scientifico e pre-medioevale, spazzato via dall’Illuminismo e dalla prova empirica. Come detto all’inizio, già gli antichi filosofi greci non muniti di telescopi o satelliti ma solo di buon senso e capacità intellettiva, avevano inteso che la Terra fosse sferica. Ma forse la credenza in una Terra piatta è solo la proiezione del male dei nostri tempi. Piatti appunto.

Per Terrapiattisti Australia non esiste

Per i Terrapiattisti l’Australia non esiste. Come pubblicato sulla pagina di UNSW Flat Earth Societ

L’Australia non è reale. È uno scherzo, fatto apposta per noi per credere che la Gran Bretagna abbia trasferito i propri criminali in qualche posto. In realtà, tutti questi criminali sono stati caricati sulle navi e fatti affogare in acqua prima che potessero vedere la terra di nuovo. È un coverup per uno dei più grandi omicidi di massa della storia, realizzato da uno degli imperi più importanti. L’Australia non esiste. Tutte le cose che chiamate “prove” sono in realtà bugie ben fabbricate e documenti fatti dai principali governi del mondo. I tuoi amici australiani? Sono tutti attori e personaggi generati al computer, parte della trama per ingannare il mondo. Se pensi di essere mai stato in Australia, ti sbagli molto. I piloti di aereo sono tutti corrotti, e in realtà hanno solo fatto volare verso isole vicine – o in alcuni casi, parti del Sud America, dove hanno liberato lo spazio e hanno assunto attori per recitare come veri australiani. L’Australia è una delle più grandi bufale mai create, e sei stato ingannato. Unisciti al movimento oggi e fai sapere che sono stati ingannati. Fallo sapere, che tutto questo è stato un insabbiamento. Le cose che questi “australiani” dicono di fare, tutte queste parolacce e azioni basate sull’alcolismo, l’MDMA e le cattive decisioni, sono tutti modi per distrarti dalla brutta verità che è uno dei più grandi genocidi della storia. Si dice che 162.000 persone siano state trasportate in questa terra immaginaria 80 anni fa, e ormai sono da lungo tempo morti. Non hanno mai raggiunto quella terra promessa. Dì la verità. Alzati per ciò che è giusto. Assicurati di diffondere la verità: l’Australia non è reale. È una parola in codice per l’omicidio a sangue freddo di oltre centomila persone, e non va bene. Non lo accetteremo. Ribellati per quelli che sono morti. Fai sapere che l’Australia non esiste.

Il sole è una lampadina

I terrapiattisti sostengono che il sole sia vicino alla Terra ed è «piccolo piccolo». Una «specie di lampadina».

Le Torri gemelle solo “scatole vuote”

Il Fatto quotidiano riporta che nel corso di un convegno tenuto a Palermo, hanno detto che “Le torri gemelle erano scatole vuote”, mostrando una immagine delle torri ancora in costruzione.

“Come vedete ancora i lavori erano in corso e già svettavano le antenne verso l’alto, che servivano per simulare le emissioni satellitari. Secondo una teoria, i due grattacieli erano qausi del tutto vuoti, tranne qualche ristorante o bar. Proprio perché in realtà a loro servivano i palazzi come ‘porta antenne”

Shakespeare non esiste, era Thomas Bacon

Nello stesso convegno, si arriva a confutare anche un grande della letteratura inglese: William Shakespeare. Il quale, secondo i terrapiattisti, non esisterebbe. Ma altro non sarebbe che Thomas Bacon. Quest’ultimo è stato un ingegnere britannico. Sviluppò la prima pila a combustibile alcalina di utilizzo pratico. Vissuto peraltro il secolo successivo all’autore.

Terra piatta, cosa dice la Scienza

Come riporta IlSole24Ore, già gli antichi sapevano che la Terra fosse sferica. Viaggiatori e marinai per esperienza, in quanto vedevano prima le parti più elevate di un’isola o di una nave in avvicinamento. Aristotele scriveva che è un fatto accertato, mentre Eratostene ne misurò con sorprendente precisione la circonferenza nel III secolo prima dell’era volgare. Anche nel medioevo le persone istruite sapevano che la Terra è sferica: un trattato degli inizi del XIII secolo di Giovanni di Sacrobosco riassume le prove del tempo della sfericità del mondo (Tractatus de Sphera, circa 1230).

Dopo i viaggi di Cristoforo Colombo la teoria entrava in un cono d’ombra per riemergere nell’Ottocento come risposta alla diffusione della razionalità scientifica e in difesa del contenuto letterale della Bibbia, da parte dei frange religiose più integraliste.

Le pseudoscienze non sono prive di “metodo”, come credono gli scienziati. Nell’ottocento in difesa del terrapiattismo era usato il metodo zetetico, cioè una forma di pseudo-scetticismo che si richiama al pensiero scettico radicale antico, per cui si deve partire da osservazioni e dati sperimentali per dedurre le spiegazioni, e non si devono assumere ipotesi o teoria in partenza da confutare attraverso le prove.

