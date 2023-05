Tenere occupato il parcheggio è reato? Come stanno le cose

Vediamo se tenere occupato il posto di un parcheggio per un’altra persona sia davvero reato e cosa si rischia.

In molti di noi sarà capitato, almeno una volta, di tenere occupato il posto di un parcheggio a piedi per un’altra persona, che nel frattempo sta facendo il giro per poi tornare e parcheggiare nel posto che gli abbiamo tenuto. Tra gli improperi degli altri automobilisti che avrebbero voluto occuparlo ma hanno trovato noi come barriera.

Orbene, in molti si pongono il problema se tenere occupato il posto di un parcheggio sia reato, poiché c’è una doppia e opposta corrente di pensiero a riguardo: c’è chi dice sì e chi dice no.

Vediamo di seguito come stanno le cose.

Tenere occupato il parcheggio per un’altra persona è reato?

Come riporta Virgilio Motori, la Cassazione ha emesso una sentenza a riguardo alla fine del 2022.

Essa sancisce che non sia vietato dalla legge fermarsi per tenere il posto auto a qualcuno, a piedi. Dunque, non si infrange alcun articolo del Codice della Strada. Il soggetto occupante un posto auto, tutt’al più, potrebbe essere accusato di invasione di edificio o terreno altrui, pubblico o privato. Ma si tratta di casi limite, che è molto raro che si verifichino.

Secondo gli esperti in materia, chi tiene il parcheggio, purché sia a piedi, per un altro automobilista che si trovi già in auto, e per pochissimi minuti, può essere considerato giuridicamente un delegato. E dato che in questo caso la delega non ha obbligo di essere scritta, resta legale.

Cosa rischia chi occupa un parcheggio a piedi?

Tornando al reato di occupazione suolo, occorre riferirsi all’articolo 633 del Codice Penale, che legifera sui casi specifici di invasione di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, si rischia una pena che arriva fino a due anni di reclusione e una sanzione pecuniaria tra i 103 e i 1.032 euro.

Tuttavia, parliamo di casi estremi e non certo quello di tenere occupato un parcheggio.

