L’incendio del Sannazaro è la metafora della cultura napoletana andata in fumo

Il Teatro Sannazaro è andato completamente distrutto per un incendio, le cui cause sono ancora tutte da accertare.

Il teatro Sannazaro è stato inaugurato il 26 dicembre del 1847 e in quasi due secoli di storia si sono esibiti artisti del calibro di Eduardo Scarpetta, Nino Taranto, i fratelli De Filippo, Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Si sono proposte opere di autori del calibro di Gabriele D’Annunzio, Ernesto Murolo e Libero Bovio.

Quando riaprì nel 1971 acquisì un connotato più popolare, vedendo come protagonista indiscussa la coppia composta da Nino Taranto e Luisa Conte. Poi arrivarono altre firme, come quella di Benedetto Casillo.

Proprietaria è ora la nipote della Conte, Lara Sansone, che il grande pubblico conosce per il ruolo della stravagante Bice di “Un posto al sole“.

Ora il Teatro Sannazaro è andato completamente distrutto per un incendio, le cui cause sono ancora tutte da accertare. Forse questo evento drammatico è la perfetta metafora di quale fine abbia fatto la cultura napoletana oggi. Dominata dal trash incarnato da trapper e tiktoker. La svolta turistica imboccata più di dieci anni fa è stata una pia illusione.

