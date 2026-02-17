Pubblicità

L’incendio del Sannazaro è la metafora della cultura napoletana andata in fumo

Scritto il Luca Scialò
Pubblicato incronaca napoli

Il Teatro Sannazaro è andato completamente distrutto per un incendio, le cui cause sono ancora tutte da accertare.

Il teatro Sannazaro è stato inaugurato il 26 dicembre del 1847 e in quasi due secoli di storia si sono esibiti artisti del calibro di Eduardo Scarpetta, Nino Taranto, i fratelli De Filippo, Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Si sono proposte opere di autori del calibro di Gabriele D’Annunzio, Ernesto Murolo e Libero Bovio.

Quando riaprì nel 1971 acquisì un connotato più popolare, vedendo come protagonista indiscussa la coppia composta da Nino Taranto e Luisa Conte. Poi arrivarono altre firme, come quella di Benedetto Casillo.

Proprietaria è ora la nipote della Conte, Lara Sansone, che il grande pubblico conosce per il ruolo della stravagante Bice di “Un posto al sole“.

Ora il Teatro Sannazaro è andato completamente distrutto per un incendio, le cui cause sono ancora tutte da accertare. Forse questo evento drammatico è la perfetta metafora di quale fine abbia fatto la cultura napoletana oggi. Dominata dal trash incarnato da trapper e tiktoker. La svolta turistica imboccata più di dieci anni fa è stata una pia illusione.

- / 5
Grazie per aver votato!

Di cosa parleremo

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario