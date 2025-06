Tamponi con micro aghi esistono davvero: ritrovato il brevetto ufficiale

Vediamo come funzionano i tamponi con micro aghi di cui tanto si parlò durante la Pandemia, con il brevetto ufficiale.

Durante la Pandemia da Covid-19 (2020-2023) circolarono anche insistenti le voci che i tamponi utilizzati per prelevare campioni di muco nel sangue e rilevare eventuali tracce del virus, contenessero in realtà dei micro aghi per inserire nell’organismo sostanze biologiche. Si pensò anche la vaccino stesso.

Il tutto fu bollato come puro cospirazionismo e ignoranza anti-scientifica. Eppure, un brevetto esiste davvero e risale al 2013.

Tamponi con micro aghi: il brevetto

A riportare a galla questa verità è il sempre utile Maurizio Blondet sul suo blog. Ecco il brevetto:

Potete leggere voi stessi, questo è invece il link ufficiale: https://patentimages.storage.googleapis.com/b9/50/af/422944c4de9042/US20130085472A1.pdf

Nel frattempo, Bob Kennedy Jr. a capo del Dipartimento della sanità americana continua la sua lotta agli abusi delle multinazionali farmaceutiche e delle riviste prezzolate al seguito. Ha infatti dichiarato:

Smetteremo di pubblicare su The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA

Troverete il video su Il giornale d’Italia.

