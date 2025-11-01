I Take That che fine hanno fatto? Ecco cosa fanno oggi

Vediamo che fine hanno fatto i Take That oggi, boy band di successo mondiale negli anni ’90.

I Take That sono una boy band britannica formatasi nel 1990 a Manchester, inizialmente composta da Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams. Quest’ultimo è uscito dal gruppo nel 1996, mentre Orange nel 2014. Attualmente i primi tre stanno portando avanti la band come trio, salvo sporadiche reunion.

Straordinario il successo commerciale nella prima metà anni ’90, influenzando mode e gruppi musicali successivi, vendendo milioni di gruppi e rilanciando e ristrutturando l’idea di boy band, in auge nei decenni precedenti con versioni diverse (si pensi ai Beatles negli anni ’60 o ai Duran Duran negli anni ’80). Infatti, i Take That non suonavano sul palco ma si dedicavano prevalentemente a ballare e a cantare, dunque si concentravano sull’aspetto più spettacolare dello show.

Vediamo oggi che fine hanno fatto i membri dei Take That.

Che fine hanno fatto i Take That oggi?

Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen dopo esperienze soliste (quella di Gary la più riuscita) hanno riformato il gruppo come trio e oggi producono dischi e fanno concerti sotto il nome di Take That.

Robbie Williams ha lasciato il gruppo nel 1995 per divergenze, intraprendendo una straordinaria carriera solista, vendendo nel solo Regno Unito 21 milioni di album e 9 milioni di singoli. Non a caso, 6 dei suoi album in studio si trovano nella lista dei 100 album più venduti di tutti i tempi nel Regno Unito. A livello mondiale ha venduto oltre 100 milioni di copie ed è stato anche oggetto di un biopic nel quale veniva raffigurato come una scimmia.

Jason Orange ha lasciato i Take That nel 2014, ritirandosi dal mondo dello spettacolo e della musica, ritirandosi a vita privata nelle campagne vicino a Manchester.

