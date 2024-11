Taieri Pet, la misteriosa nuvola che appare in Nuova Zelanda

Il satellite Landsat 8 cattura una meravigliosa immagine della caratteristica formazione nuvolosa nella valle glaciale di Strath-Taieri

Esistono fenomeni atmosferici rari che, per quanto perfettamente naturali, vengono spesso scambiati per eventi “esotici” da coloro che non sono abituati a vederli e che quindi ne ignorano l’esistenza.

Uno di questi è sicuramente l’altocumulo lenticolare (lenticular cloud, in inglese), che fa felici gli avvistatori di presunti UFO, grazie alla sua particolare forma che ricorda quella di un “disco volante”, come si può vedere al link poco sopra.

Tra di essi ve n’è uno ricorrente e particolarmente famoso (almeno tra gli abitanti del luogo), tanto da meritarsi un nome proprio: Taieri Pet, localizzato nella valle glaciale di Strath-Taieri, nella regione di Otago dell’Isola del Sud in Nuova Zelanda.

Un paio di mesi fa il satellite Landsat 8 ne ha catturato una straordinaria immagine dall’orbita terrestre, che ha fatto il giro del mondo per la sua apparenza, stavolta sì, ultraterrena.

