La presa per il cuneo del Governo Meloni: aumento non sarà di 100 euro

Il taglio del cuneo fiscale sulla busta paga di luglio in realtà non porterà 100 euro. Ecco come stanno le cose

In questi giorni su più giornali, compreso il prestigioso IlSole24Ore leggiamo del nuovo taglio del cuneo fiscale finanziato dal nuovo Decreto lavoro voluto dal Governo Meloni. Il quale garantirà, si legge, aumenti fino a 100 euro sullo stipendio netto. Il che sarebbe una ottima boccata d’ossigeno soprattutto per la Classe media, che scivola sempre più verso la povertà per ragioni varie ed eventuali.

A quanto pare però, come al solito, c’è qualcosa che non torna e se si approfondiscono i numeri, si scopre che la realtà sia ben altra.

Aumento di 100 grazie al taglio sul Cuneo fiscale a luglio?

I toni enfatici sono partiti dal fatto che, almeno in teoria, per i lavoratori italiani che guadagnano meno di 35 mila euro al mese, lo sgravio dovrebbe passare dall’attuale 2% o 3% ( a seconda dell’importo della busta paga) al 6% e 7% che dovrebbe scattare da luglio 2023.

Uno sgravio importante per una platea più larga rispetto al bonus Renzi che a oggi viene ancora beneficiato da quanti guadagnano meno di 15.000 euro l’anno.

Taglio al cuneo fiscale con aumento di 100 euro in busta paga: una bufala?

Come spiega Money, sollecitato da molti lettori, le cose non stanno proprio così. In primis, ricorda che l’Irpef dovuta viene calcolata sull’importo lordo al netto dei contributi previdenziali: quindi più questi vengono ridotti e maggiore sarà l’imposta dovuta.

Per calcoli più precisi, si affida allo studio De Fusco Labour & Legal il quale acclara che per un lavoratore che guadagna 25 mila euro l’anno – quindi 1.923 euro mensili, limite massimo per godere dello sgravio del 3% – il risparmio è di 41,15 euro mensili. Mentre grazie all’ulteriore sgravio che partirà da luglio (e fino a novembre 2023) in busta paga ci saranno 54,87 euro in più.

Complessivamente, quindi rispetto all’applicazione dell’aliquota contributiva ordinaria, il vantaggio in busta paga è di 96,03 euro mensili. Ma attenzione: a una parte – 41,15 euro – sono già accreditati da gennaio 2023.

Cosa cambia davvero tra la busta paga di giugno e quella di luglio 2023

Dunque, gli aumenti di 80 e 100 euro sono complessivi. Ma come cambiano davvero gli importi dello stipendio netto tra la busta paga di giugno – quella in cui lo sgravio applicato è del 3% (per chi guadagna meno di 25 mila euro) e del 2% (per chi ne guadagna meno di 35 mila) – e quella di luglio, quando gli sgravi verranno portati rispettivamente al 7% e al 6%?

Sempre Money riporta una tabella con tutti gli aumenti:

RETRIBUZIONE LORDA AUMENTO MENSILE TRA GENNAIO E GIUGNO 2023 AUMENTO ULTERIORE DA LUGLIO A NOVEMBRE AUMENTO COMPLESSIVO TRA LUGLIO E NOVEMBRE 10.000 euro 19,25 euro 25,67 euro 44,92 euro 12.500 euro 24,06 euro 32,08 euro 56,15 euro 15.000 euro 28,88 euro 38,50 euro 67,38 euro 17.500 euro 28,81 euro 38,41 euro 67,22 euro 20.000 euro 32,95 euro 43,90 euro 76,82 euro 22.500 euro 37,04 euro 49,38 euro 86,42 euro 25.000 euro 41,15 euro 54,87 euro 96,03 euro 27.500 euro 30,18 euro 60,36 euro 90,54 euro 30.000 euro 32,95 euro 57,56 euro 90,49 euro 32.500 euro 30,51 euro 61,01 euro 91,52 euro 35.000 euro 32,85 euro 65,70 euro 98,56 euro

Per quanto riguarda il prossimo aumento di luglio, occorre guardare la terza colonna. Cosa dice? Che complessivamente, l’aumento massimo sarà di 98,56 euro per chi guadagna 35 mila euro (o meglio, ha una busta paga mensile inferiore a 2.692 euro lordi), ma la differenza tra giugno e luglio sarà di 65,70 euro.

Infine, bisogna precisare che, trattandosi di uno sgravio percentuale, l’impatto sarà inferiore: ad esempio, per chi guadagna 10.000 euro l’anno, circa 770 euro al mese, l’aumento complessivo sarà inferiore ai 45 euro, e di questi appena 25,67 euro scatteranno nello stipendio di luglio.

Dunque, altro che 100 euro. Complimenti a Money per la precisazione, che invito a seguire per l’attenzione e l’indipendenza con cui tratta gli argomenti.

