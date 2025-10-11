Questo potente tablet con tastiera, mouse e penna costa meno di 200€

Scopriamo le caratteristiche tecniche del Tablet TABWEE T60 Pro e le offerte attive su Amazon.

La festa delle offerte di Amazon è terminata da qualche giorno, ma, come noto, la piattaforma e-commerce pullula sempre di interessanti offerte, soprattutto nel settore tecnologico. In questa sede presentiamo una imperdibile promozione che riguarda il Tablet TABWEE T60 Pro, completo di tutto per ogni momento della giornata: il lavoro, lo studio, il tempo libero.

Infatti, oltre a montare il sistema operativo Android 15, combinato a un processore Octa-core, 24GB RAM e 256GB ROM (Espandibile 2TB), viene dato in dotazione con mouse, tastiera e pencil.

Tutto questo, puoi pagarlo solo €197.99! Scopriamo di seguito le caratteristiche tecniche del Tablet TABWEE T60 Pro e come pagare questo prezzo.

Le caratteristiche tecniche del TABWEE T60 Pro

Partiamo dal display FHD da 13,4″, ideale per chi ama guardare contenuti video in streaming, ovunque si trovi. Le immagini sono super nitide e naturali grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 16,7 milioni di colori e un rapporto schermo-corpo del 92,3%, per immagini immersive. Importante poi la certificazione Widevine L1 e GMS, che consente la riproduzione di contenuti HD e HDR su piattaforme popolari come Netflix e Prime Video, proprio come sui dispositivi premium.

Il multitasking non sarà più un problema! Infatti, monta il sistema operativo Android 15 coadiuvato dal processore Octa-Core Unisoc T7280 e da ben 24 GB di RAM (8+16). Lavora in modo fluido anche grazie alla memoria super capiente, così da non dover rinunciare più ai tuoi preziosi file. Infatti, trovi 256 GB di spazio di archiviazione nativo, espandibile a 2 TB.

Batteria da 10000 mAh con ricarica rapida 18W. Non solo! Puoi ricaricare altri dispositivi grazie alla funzione OTG. In questo modo, lo usi dove vuoi senza temere che si scarichi, anche grazie alle dimensioni contenute: 7,9 mm di spessore e un peso di 748 gr.

Bene anche il comparto fotocamera: quella posteriore è di 16MP + 8MP.

Nella confezione troverai:

tablet TABWEE T60 Pro

tastiera Bluetooth

mouse Bluetooth

cover protettiva

penna stylus

caricabatterie

cavo

Tablet TABWEE T60 Pro: prezzo, offerta e sconto su Amazon

Puoi pagare il Tablet TABWEE T60 Pro a soli €197.99. Basterà aggiungere nella pagina di pagamento il Codice coupon JFAETJP8 che contiene il 20% di sconto nell’apposita voce “Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un coupon, attivando prima la spunta blu. La sezione si trova sotto la voce “Pagamento con”.

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità