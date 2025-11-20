Black Friday Amazon: questo fantastico tablet Blackview con tastiera, penna e mouse a soli 199€!

Il tablet Blackview Link 8 è in offerta su Amazon grazie al Black Friday a soli 199 euro! Ideale per studio, lavoro, streaming, gaming, ecc!

Il Black Friday di Amazon è già iniziato! In quest’articolo vi parliamo di un tablet davvero interessante, ideale per tutte le funzioni: studio, lavoro, gaming, streaming e tanto altro. Parliamo di Blackview Link 8, con schermo da 12.7″ K+ FHD 2160 * 1600 90Hz, MediaTek G100 Gemini AI Link 8, 2 18GB RAM + 256 GB ROM, sistema operativo Android 15, batteria da 8400mAh, fotocamera 16MP+13MP e tanto altro ancora. Nella confezione troverete anche una tastiera e una penna.

Il tablet viene offerto in 2 varianti: grey e purple, sempre allo stesso prezzo.

A partire da oggi e fino al primo dicembre 2025, puoi acquistare il tablet Blackview Link8 a soli 199,99 euro! Ti basta inserire la spunta sulla voce relativa al coupon sulla pagina Amazon di acquisto, pigiando sul banner qui sotto. Potrebbe anche essere un’ottima idea come regalo di Natale.

Blackview Link 8: caratteristiche tecniche

Il tablet Blackview Link 8 vanta un display ultra-nitido 2K+ da 12,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione di 2160 × 1600 pixel. Inoltre, monta ben 4 altoparlanti stereo in combinazione con supporto Widevine L1. Grazie a questa risoluzione audio-video, potrai guardare film, serie tv o eventi sportivi con il massimo coinvolgimento sensoriale.

Prevede l’ultimo sistema operativo di casa Google per i device mobili: Android 15 basato su DokeOS_P 4.2, inclusa l’assistenza dell’intelligenza artificiale di Gemini AI.

i sottotitoli in tempo reale;

zone di privacy per l’area di lavoro;

avviso sullo schermo;

rasferimento rapido dei file;

precaricamento intelligente;

ecc.

Prestazioni eccellenti grazie alla presenza del processore MediaTek Helio G100 Octa-Core fino a 2,2 GHz. Tra le tante novità, troviamo: Il tutto, per una esperienza utente più fluida e sicura. Anche grazie allo sblocco facciale. Potrai gestire i tuoi documenti grazie al WPS Office integrato, mentre il tuo multitasking andrà alla grande con Split Screen 2.0 aggiornato e la nuova modalità PC multi-finestra.

Resta sempre connesso grazie al WiFi 5G e al BT5.0, ma anche GPS/GLONASS/Beidou/Galileo. Scatterai ottime foto da mostrare fieramente sui Social grazie alla fotocamera frontale da 13 MP e la fotocamera principale da 16 MP.

Prestazioni veloci e potenti grazie alla combo 18 GB di RAM (6 GB + 12 GB di espansione) + 256 GB di memoria UFS ad alta velocità, che lavorano di concerto con il succitato potente processore Helio G100.

Batteria da 8400 mAh: è stato testato per guardare video fino a 5 ore, giocare per 5,1 ore, ascoltare musica per 93 ore e rimanere in standby fino a 528 ore. Inoltre, prevede la funzione di ricarica rapida da 18 W, così da averlo sempre pronto. Puoi anche ricaricare altri dispositivi, mediante la funzione OTG.

Potrai trasformarlo in un laptpp, grazie alla presenza nella confezione di una tastiera bluetooth e mouse wireless, oltre a una penna per scrivere o disegnare liberamente.

Ecco cosa troverai nella confezione:

Blackview Link 8

tastiera Bluetooth

mouse wireless

penna

custodia protettiva pieghevole

pellicola protettiva per lo schermo

auricolari cablati

cavo Type-C

caricabatterie.

Blackview Link 8: prezzo, sconto e offerta Amazon

Blackview Link8 è già in offerta su Amazon a soli 265,99€ (-11%). Tuttavia, fino al primo dicembre 2025 puoi pagarlo solo 199,99€ applicando il coupon con il 25% di sconto! Tutto quello che dovrai fare, sarà inserire la spunta nella relativa voce sottolineata in rosa sulla pagina di acquisto.

Non lasciarti sfuggire questa grande occasione! Per te stesso o come regalo di Natale per altri, risparmiando quasi 70 euro sul prezzo di acquisto. Clicca sui bottoni seguenti e scegli tra l’elegante variante Grey (grigia) o l’accattivante variante Purple (viola).

Iscriviti al nostro canale Telegram cliccando sull’immagine sotto per non perdere nessuna offerta!

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità