Swappie: come funziona app per comprare e vendere iPhone ricondizionati

Data ultimo aggiornamento: 17 Dicembre 2021

Cos’è Swappie? Come funziona Swappie? Come comprare o vendere iPhone ricondizionati su Swappie?

L’Iphone è il prodotto di punta di Apple, lanciato nel 2007, che ha rivoluzionato il modo di intendere il telefono e la comunicazione mobile.

La sua uscita avviene, quasi come se fosse un rito liturgico, intorno a metà settembre. Ambito da molti, sebbene il prezzo sia proibitivo per tanti. Una politica a cui Apple non ha mai rinunciato. Anche quando le vendite sembravano in flessione.

Per fortuna, c’è la possibilità di acquistare iPhone ricondizionati. Ossia, dispositivi della “mela morsicata” utilizzati ma rimessi a nuovo e pronti per nuovi utilizzi.

La piattaforma Swappie consente proprio questo. Vediamo di seguito una guida completa a Swappie.

Swappie cos’è

Come si presenta la stessa azienda sul proprio profilo ufficiale, Swappie è appunto un’azienda leader in Europa per quanto concerne gli iPhone ricondizionati. I prodotti offerti funzionano come se fossero nuovi e sono stati ricondizionati in maniera professionale dalle sapienti mani e conoscenze del team di tecnici a sua disposizione nelle loro sedi.

Swappie consente di offrire iPhone a prezzi imbattibili. In ogni acquisto viene offerta una garanzia completa, ma anche altri servizi come la consegna express e un servizio clienti ad hoc.

La società chiama anche in causa la questione green, molto in voga negli ultimi anni, dato che ricondizionare un Iphone consente anche di ridargli nuova vita ed evitare che diventi un rifiuto o comunque che finisca nel dimenticatoio di un cassetto. Quando qualcun’altro potrebbe ancora sfruttarlo.

Il motto di Swappie è: “Buy smart. Not new“.

Swappie come funziona

Come funziona Swappie? La società consente sia di comprare che di vendere un iPhone usato. Dividiamo i due argomenti in 2 appositi paragrafi successivi.

Come comprare iPhone ricondizionato su Swappie

Per acquistare un iPhone ricondizionato su Swappie, non devi far altro che recarti nella sezione Compra un iPhone. Una volta cliccata, ti comparirà un lungo elenco di device con relativo prezzo.

Puoi anche impostare dei filtri per affinare la tua ricerca. Vale a dire:

Fascia di prezzo Dimensione del dispositivo Colore

Così come puoi ordinare il risultato della ricerca per:

Più popolare

Prezzo più alto

Prezzo più basso

Data di rilascio

Pigiando sul bottone arancione Scopri di più, posto sotto ogni telefono, avrai accesso ad informazioni più dettagliate sul telefono.

Puoi anche utilizzare Scalapay per pagare in 3 comode rate e rendere l’acquisto ancora meno gravoso.

Una volta scelto il telefono, dovrai pigiare sul bottone arancione Aggiungi al carrello. Prima di completare l’ordine, ti verranno mostrati altri prodotti per poter personalizzare il tuo telefono. Puoi anche continuare senza acquistarli pigiando su Prosegui al carrello.

Ora non ti resta che completare l’acquisto.

Swappie metodi di pagamento

Come pagare iPhone ricondizionato su Swappie? E’ possibile scegliere tra tante alternative possiibli:

PayPal

PostePay

American Express

Visa

Mastercard

Visa electron

Apple Pay

Come vendere iPhone ricondizionato su Swappie

Vediamo ora invece come funziona vendere il proprio iPhone usato sulla piattaforma.

Le condizioni per il venditore sono:

Spedizione completamente gratuita

Cancellazione dati sicura

Se non sei soddisfatto dell’importo proposto dopo l’ispezione tecnica, la riconsegna è gratuita

Questi i passaggi da seguire:

Recati nella sezione Vendi Fai una simulazione di vendita: Rispondi a 5 semplici domande sulle condizioni del tuo dispositivo per calcolare una stima dell’importo di vendita Ricevi un’etichetta di spedizione gratuita: Dopo aver inserito i tuoi dati, ti invieremo un’etichetta di spedizione gratuita tramite email. Le spese di spedizione sono a carico di Swappie Il sito effettuerà il bonifico direttamente sul tuo conto subito dopo l’ispezione tecnica ed una cancellazione dati sicura al 100%. Il pagamento verrà effettuato entro 1-4 giorni

Dovrai scegliere il modello che vuoi vendere tra quelli in elenco e pigiare sul bottone arancione Vendi:

Entro quando riceverò i soldi su Swappie?

I soldi saranno inviati sul proprio conto scelto dopo che i tecnici avranno ispezionato il telefono e cancellato i dati. Fatta questa operazione, i tempi di erogazione dei fondi vanno da 1 a 4 giorni, anche in base al metodo di pagamento scelto.

Swappie è una truffa?

Giusto porsi questa domanda. Il modo migliore per rispondere è quello di affidarsi ai luoghi virtuali dove è possibile rilasciare recensioni ed opinioni.

Swappie recensioni Trustpilot

Su Trustpilot, al momento della scrittura, Swappie viaggia su una media voti di 4.7 su oltre 14mila recensioni. Controlla gli aggiornamenti qui.

Chi c’è dietro Swappie?

E’ possibile avere queste informazioni alla sezione Chi siamo.

Swappie si presenta come la prima destinazione online per l’acquisto e la vendita di smartphone ricondizionati in Europa. Dal lancio nel 2016 ad Helsinki, è cresciuta fino a raggiungere più di 1000 talenti e un fatturato annuo di 100 milioni di euro.

Opera in 15 paesi diversi.

Si professa costantemente alla ricerca di modi migliori di fare le cose. Si concentra sempre sul maggiore impatto e risultato finale, su qualsiasi volume di attività.

Swappie: assistenza clienti

Il sito mette a disposizione tante FAQ leggibili qui. Inoltre, puoi parlare con un operatore pigiando sull’icona dei fumetti in basso a destra della schermata. Dove troverai altre FAQ ma anche la sezione Chiacchierare.

Swappie conviene?

A quanto pare la piattaforma funziona, almeno stando alle tante recensioni positive. Ovviamente, dipende anche dalle proprie esigenze ed ambizioni. Magari una valutazione potrebbe essere considerata troppo bassa, così come giusta.

In generale, per chi vuole tentare di rivendere il proprio iPhone in modo sicuro e trasparente, senza doversi rivolgere al mercato nero o a privati approfittatori, sembra proprio una ottima occasione.

Swappie: opinioni e recensioni

Come visto in precedenza, la piattaforma gode di ottime recensioni su Trustpliot (4.7). Il fatto poi che sia finita sul circuito pubblicitario televisivo nazionale è un buon segno. Fateci sapere tramite commento la vostra opinione ed esperienza.

