Super green pass, come funziona il nuovo escamotage per spingere la vaccinazione

Introduzione

Come funziona il super Green pass? Il Governo Draghi spinge forte in favore della vaccinazione, nonostante le notizie che ci arrivano da altri paesi vaccinati al 100% o quasi, nei quali la diffusione del virus non si è fermata. Anzi, sono anche costretti a varare nuove restrizioni. Vedi, tra i tanti esempi, quello di Gibilterra.

Certo, l’obiezione più frequente è che il vaccino riduce drasticamente gli effetti più pesanti del Covid-19. Ma è anche vero che gli effetti di questo vaccino restano il grande dubbio che attanaglia il pensiero degli scettici. E non solo nelle ore immediatamente successive alla somministrazione, ma anche nei mesi successivi. Per non parlare di anni.

E così, l’esecutivo si è inventato un livello successivo al Green pass, che probabilmente non basta più. Una versione super per rendere la vita ancora più complicata a chi non ha deciso di vaccinarsi, invalidando di fatto pure il tampone. Che peraltro, è più sicuro del vaccino perché certifica la non positività del soggetto, cosa che il vaccino non fa. Ma ormai, abbiamo capito qual è il pensiero di chi ci governa.

Detto questo, vediamo cos’è il super green pass e come funziona.

Super Green pass come funziona

Come riporta Tgcom24, questi sono i punti principali del decreto che sarà operativo dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe. Che molto probabilmente ci saranno, forse fino a marzo anche se, a mio avviso, almeno fino a giugno dovremo fare i conti con questa situazione.

Il green pass “rafforzato” si ottiene solo con vaccinazione o guarigione

la validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi

dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate

il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale

l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;

ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”

vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;

richiamo obbligatorio (la terza dose ndr) per professioni sanitarie dal 15/12;

rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente

Cosa non cambia con Super Green pass

Ecco cosa resta invariato:

la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti

restano invariate le tipologie e le durate dei tamponi

Conclusioni

Cos’altro aggiungere. Ormai si è capito che la potenza di fuoco delle multinazionali del farmaco ha scavalcato ogni potere istituzionale. Che il Presidente della Repubblica in Italia sia poco incisivo sulle questioni politiche e sociali avviene da tempo. Forse l’ultimo è stato Cossiga, poi è subentrata la Finanza, che ha fatto irruzione anche nelle stanze del Quirinale.

Mi chiedo però anche che fine abbia fatto la Magistratura, ormai anche essa depotenziata e silenziata. Eppure spesso in passato molte sentenze hanno ripristinato diritti e ingiustizie in questo paese, creando precedenti che hanno costretto la politica ad adeguarsi.

