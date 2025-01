Sudare di notte in inverno: cause e quando preoccuparsi

Sudare di notte in inverno è una condizione molto diffusa. Vediamo quali sono i sintomi e quando è opportuno preoccuparsi e farsi visitare.

Sudare molto di notte in estate viene considerato un fatto normale, legato alle alte temperature e a un’ambiente in cui si dorme non sufficientemente fresco e asciutto. Stato che si potrebbe raggiungere con un condizionatore, un deumidificatore e/o un ventilatore. Oltre che un cappotto termico. Ma condizione diversa è sudare di notte in inverno, un evento che viene considerato anomalo e preoccupante.

Di seguito vediamo quando preoccuparsi se si suda tanto di notte in inverno e quali sono le possibili cause.

ATTENZIONE: Il presente articolo si propone di fornire informazioni generiche che non si intendono sostitutive di un consulto medico.

Perché si suda di notte in inverno?

Le cause possono essere molteplici. In genere, non bisogna subito allarmarsi. Come spiega My Personal Trainer, le sudorazioni notturne possono derivare da situazioni transitorie, dovute a:

tensione emotiva (periodo di forte stress, ansia, preoccupazioni eccessive);

errate abitudini alimentari (che provocano una digestione difficoltosa);

menopausa;

gravidanza;

particolari farmaci (antidepressivi, antipiretici e medicinali a base di ormoni, ecc.);

malanni di stagione e malattie da raffreddamento.



Sudare di notte in inverno: quando preoccuparsi

Se rientriamo in una delle cause prima elencate, non c’è da preoccuparsi particolarmente. Se invece siamo certi che la sudorazione notturna non rientra tra le cause “ordinarie“, allora sarebbe il caso di fare i dovuti accertamenti, perché potrebbe essere causata da

iperidrosi idiopatica;

patologie neurologiche (es. ictus, siringomielia post-traumatica e neuropatie del sistema autonomo);

infezioni (tra cui sindromi influenzali, mononucleosi, tubercolosi, osteomielite ed endocardite).

Healthy aggiunge altri casi che rientrano tra quelle normali, come:

Si è eccessivamente coperti, perché magari l’ambiente in cui si dorme è già ben riscaldato (si dorme col piumone e stufa o termosifoni accesi);

Dipendenza e astinenza da droghe, in particolare da alcol, oppioidi cocaina cannabis



La sudorazione eccessiva di notte anche in inverno potrebbe poi rientrare tra i sintomi legati a diabete o ipertiroidismo.

Sempre Healthy aggiunge altre cause meno gravi ma che comunque necessitano di approfondimenti come Apnee notturne (tra i sintomi principali troviamo anche un’anomala stanchezza diurna, sonnolenza e difficoltà a concentrarsi), Pressione alta non curata, infezioni in corso (in genere associate anche a febbre).

Infine, nell’ipotesi peggiore, la sudorazione eccessiva di notte può essere collegata a forme tumorali, associate pure a prurito diffuso durante il sonno, ingrossamento dei linfonodi e rialzo febbrile. O anche la leucemia, sebbene quest’ultima comporti anche tanti altri sintomi: profonda spossatezza, perdita di peso, prurito, dolore osseo diffuso, infezioni e predisposizione a manifestazioni emorragiche.

Rimedi quando si suda molto di notte

I rimedi dipendono ovviamente dalla causa. Se si tratta di stress occorre capire cosa ci preoccupa e fa stare male. Mentre la menopausa o l’andropausa vanno affrontate con serenità, cercando di evitare farmaci ormonali se possibile (oggi si tende a prescrivere tanti farmaci, ma i nostri antenati hanno sopravvissuto senza in questo periodo).

Riguardo l’assunzione di determinati farmaci, potrebbe essere necessario cambiare somministrazione (posologia). In caso di astinenza da alcol e droghe, occorre cercare di farsi aiutare dagli specialisti ma non mollare anche di fronte a questi fastidiosi sintomi.

Se poi le cause sono più serie o gravi e associate ad altri sintomi (febbre, stanchezza, dolori, ecc.) bisogna assolutamente farsi visitare e trovare la cura migliore.

Sudare freddo di notte: cause e rimedi

Altro stato fisico molto diffuso è quello di sudare freddo di notte. Ecco le cause principali:

infezioni in corso

stress emotivi

menopausa

disturbi intestinali

ipoglicemia (calo della glicemia)

ipotensione (calo della pressione arteriosa),

infarto cardiaco

vari tipi di shock (emorragico, anafilattico, cardiaco, …)

tumori

AIDS

In caso di sudorazione fredda di notte che si verifica da molto tempo richiede una valutazione medica e non va trascurata, specie se associata ad altri sintomi e ad altre anomalie.

